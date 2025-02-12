越南第十五届国会第九次特别会议：实施配套措施 促进经济增长

2月12日上午，在越南第十五届国会第九次特别会议开幕式上，越南国会听取了关于2025年经济社会发展计划，其中将经济增长率设定为8%以上的补充提案呈文和审查报告。

越南计划与投资部长阮志勇宣读呈文，其中 ，2024年越南成功完成了15项经济社会发展目标中的15项指标，其中超额完成了12项指标。

2025年是特别重要的一年，是加速突破，实现经济社会发展5年计划（2021-2025年）目标的关键之年，也是国家举行许多重大活动的一年，同时也是举行各级党代会，面向越共十四大的一年，为实施2021-2030年十年战略奠定基础，成为越南进入发展新时代的重要时间节点。

因此，2025年全国GDP增长率需要达到8%以上，为实现2026年开始的两位数增长奠定坚实基础。增长速度要快，但要保持可持续性，确保宏观经济大盘稳定，抑制通胀，确保经济运行在合理区间；促进经济与社会的协调发展，保护环境，确保国防安全。

据越南国会经济委员会主任武鸿青的审查报告，经济委员会基本同意政府呈文和报告中设定的2025年经济增长目标、要求和增长情景。调整2025年经济增长目标体现了政府在实现2021-2025年经济社会发展目标方面的决心与努力，并为实现两位数增长奠定坚实基础，使国家进入繁荣发展新时代。

然而，经济委员会主任指出，2025年初的生产经营状况并未出现明显好转，因此建议重点分析和评估实施条件，确保提案的可行性，特别是要关注保障国家财政安全和公共债务安全的措施。

关于消费者物价指数（CPI）增长速度，经济委员会认为，调整CPI目标是必要的，以便为财政政策和货币政策的调控提供空间，支持经济增长。然而，2025年1月的核心通货膨胀率为3.07%，高于2023年平均水平（2.71%），显示出通胀压力仍然较大。审查机关建议采取适当的通胀治理措施，以符合增长目标和稳住宏观经济大盘。

对于主要任务和措施，经济委员会强调，为实现2025年GDP增长目标（8%以上），需要继续有效落实中央委员会关于2024-2025年经济社会发展的决议，特别是有效落实中央委员会第123号结论，并根据实际情况采取合适的调控措施。

同时，经济委员会强调了一些任务和解决方案，如：紧扣增长目标，确保法律框架以实现2025年及后续几年的增长目标；增强内生动力，稳住宏观经济大盘、确保经济运行在合理区间、保障和改善民生、维护国防安全；改革公共投资管理；研究并补充具体的货币政策和财政政策，提高购买力、刺激消费；简化行政程序等。（完）