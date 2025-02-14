越南第十五届国会第九次特别会议：努力实现GDP达8%以上

在越南第十五届国会第九次特别会议上，越南政府向国会提交了关于2025年经济社会发展计划，其中将经济增长率设定为8%以上的补充提案。

就此内容进行讨论时，国会代表强调了，为实现增长目标，需要完善体制和法律；开发和有效利用公共投资资源；促进私人投资和加工制造业；促进消费，吸引游客；大力促进新增长动力，发展新的先进生产力。

北江省代表陈文林强调确保宏观经济和通胀处于合理水平的因素，同时要有刺激消费的措施。另外，要有消除许多项目中存在的障碍并促进公共投资资本的到位进度，并出台信贷解决方案，从而创造增长动力。他认为，这是未来最重要增长动力。在促进公共投资的解决方案中，应重点关注交通基础设施、科技基础设施、数字化转型等方面的投资。

对于增长动力，胡志明市代表张仲义认为，编制和组织结构精简工作，减轻国家机关和预算负担的决心是实现国内生产总值达8%目标的第一动力。

与此同时，海阳省代表阮氏越娥表示，除了便利因素外，2025年要实现8%的目标还有很多工作要做。她认为，其中最重要的条件是人的因素。我们必须考虑提高劳动生产率，将科学技术应用于生产活动，集中精力实施重点项目，以保持增长率。（完）