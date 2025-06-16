越南第十五届国会第九次会议：为铁路发展及招商引资创造法律框架

第十五届国会第九次会议框架内，6月16日下午，国会就《铁路法（修正案）》草案进行分组讨论。



在分组讨论中，越南建设部长陈洪明表示，越南铁路迄今已有140多年的历史，最早可追溯至法国殖民时期修建的西贡-芹苴铁路线。



陈洪明强调，铁路为国家发展作出了巨大贡献，特别是在战争和计划经济时期，当航空、水路和公路运输尚未发展，铁路成为货物运输和区域联通的主要方式。



陈洪明指出，通过对2017年《铁路法》实施情况的总结评估发现，这部法律在带来效果的同时也暴露出制约铁路系统效能的问题。未来若要同步部署主要铁路干线，需要制定许多具体的机制和政策。



陈洪明补充说，若仅依靠国家投资而不鼓励民营企业参与，项目将难以实施。因此法律草案补充了资金筹集和民营经济发展的规定。目前已有5家投资方注册参与铁路项目，需采取有效机制和政策为其有效投资创造良好条件。

法律草案中的另一项新内容是将铁路发展与城市发展模式相结合。陈洪明说，这是一个重要的解决方案，投资者除票务收入外，而是可以开发车站和城区的土地资金，创造更多投资机会。这不仅有助于提高项目的经济效益，也为建设文明现代化的城市做出贡献。



清化省代表梅文海对《铁路法》修改的必要性予以赞同，并建议，起草委员会注重文字表述的准确性和规范性。他认为，法律草案不必硬性规定为铁路基础设施和工业项目预留规划用地，也无需规定《土地法》已明确的铁路用地税费减免政策。



与会代表认为，本次修法不仅满足铁路交通系统现代化、一体化要求，还将为铁路基础设施、产业发展及多元经济投资创造有利法律框架。《铁路法》（修正案）草案聚焦科技创新应用、加强国际合作和提升人力资源质量，将为推动铁路行业可持续发展，深化区域和国际融合进程做出贡献。（完）