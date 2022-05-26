越南第十五届国会第三次会议新闻公报（第二号）

上午，受国会主席的委托，越南国会副主席阮克定主持会议。国会听取交通运输部部长阮文体在政府总理授权下作的总结和评估第66/2013/QH13号决议总体执行情况和执行计划以及胡志明公路项目下一阶段实施计划；国会科学、技术和环境委员会主席黎光辉作的政府提交的关于对第 66/2013/QH13 号决议执行情况的总结和总体评估以及胡志明公路项目下一阶段实施计划的审查报告；越南国家银行行长阮氏红受政府总理授权，就总结2017 年 6 月 21颁布的关于试点处理信贷机构不良贷款的第 42/2017/QH14 号决议和2017 年 6 月 21 日颁布的关于延长所有规定适用期限的第 42/2017/QH14 号决议的执行情况的呈文作报告等内容。



随后，国会在大会堂讨论了有关2023年法律法令制定计划和2022年法律法令制定计划调整等的计划。



在讨论会上，有14名国会代表发表意见，其中多数代表基本同意政府的评估报告和国会常务委员会提交国会的呈文和决议草案。会上，代表们还就许多具体问题发表了意见。



下午，国会在大会堂召开全体会议。国会听取计划与投资部部长阮志勇受政府总理授权就《关于试行庆和省发展若干特殊机制和政策的决议草案》阅读呈文；国会财政与预算委员会副主任武氏留梅作《关于试行庆和省发展若干特殊机制和政策的决议草案》的审查报告。随后，国会分组进行讨论。



2022 年 5 月 25 日，星期三，根据议程，上午，国会就2021 年经济社会发展计划和国家预算执行结果的补充评估； 2022年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况；批准2020年国家预算决算； 2021年节俭和反浪费实践情况；总结 2017 年 6 月 21颁布 日关于试点处理信贷机构不良贷款的第 42/2017/QH14 号决议和2017 年 6 月 21 日颁布关于延长所有规定适用期限的第 42/2017/QH14 号决议的执行情况等内容分组讨论。下午，国会听取《疾病诊疗法草案》（修正案）的呈文和审查报告；关于《电影法草案》（修正案）的吸收、解答和整理报告。随后，国会在大会堂就《电影法草案》（修正案）的意见不同的内容进行讨论。（完）