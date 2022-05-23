越南第十五届国会第三次会议开幕

开幕式由越南之声（VOV1频道）、越南电视台（VTV1频道）和国会电视频道进行现场直播。开幕式前，越南党、国家和祖国阵线中央委员会领导人同国会代表团前往胡志明主席陵敬献花圈。本次会议上，国会审议通过5项法案和3项决议草案，就其他6项法案提出意见和建议。具体是，国会将审议与通过《机动警察法》、《电影法（修正案）》、《保险经营法（修正案）》、《竞赛奖励法（修正案）》、《知识产权法部分条款修改与补充法》、关于试行为监狱外犯人开展劳动、职业指导和职业培训等活动模式的决议、关于2023年法律法令建设计划和2022年法律法令建设计划调整方案的决议、关于试行庆和省若干发展机制和特殊政策的决议等法案和决议草案。国会就《油气法（修正案）》、《反家庭暴力法（修正案）、《监察法（修正案）、《基层民主实施法》、《无线电频率法若干条款修改与补充法案》和《体检和治疗法》等法案提出意见建议。此外，国会就经济、社会、国家预算、监督和其他重要问题进行讨论。其中，自《规划法》生效以来，国会对规划工作政策和法律的实施情况进行了最高监督，审议与通过2023年国会监督计划和成立国会专题监督团的决议。至于质询和回答质询筹备工作，裴文强表示，国会将举行为期2.5天的质询和回答质询。政府副总理和各位部长将回答国会代表的质询。开幕式结束后，国会听取2021年经济社会发展计划实施结果的补充报告、2022年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况报告以及相关审查报告；选民和人民向第三次会议提出意见建议汇总报告；选民和人民向第二次会议提出意见建议处理情况监督报告等。下午，国会听取2020年中央决算报告、2020 年中央决算审计报及相关审查报告；2021年厉行节约反对浪费报告及相关审查报告；2023年国会监督计划（预案）的呈文等。国会第三次会议是新冠肺炎疫情得到控制以来时间最长的线下会议。会议工作量大、内容多，引起了全国人民的关注和厚望。（完）