越南第十五届国会第七次会议：越南电商面临三大挑战

6月4日下午，越南国会就工贸领域问题进行质询。工贸部部长阮鸿延接受质询。

国家对电子商务的监管这一内容引起国会代表的广泛关注。

阮鸿延部长在回答国会代表提问时表示，越南电子商务面临消费者个人信息安全问题；假冒伪劣商品、低劣产品安全隐患；税收损失等三大挑战。

*实施保护个人信息的解决方案

在谈及工贸部门对上述问题的解决方案时，阮鸿延部长指出，最近工贸部已研究建议政府提请国会颁布2023年《消费者权益保护法》和相关实施细则，增加组织和个人保护消费者信息的义务，包括制定个人信息保护机制，意在保障消费者的安全。

越南工贸部相信2024年7月1日起生效的《消费者权益保护法》将能克服上述情况。

阮鸿延表示，工贸部将继续与有关部门特别是公安部配合制定《个人数据保护法》，确保法律在包括商业领域在内的各个领域的覆盖面。与此同时，加强普法宣传工作；要求商业组织和个人遵循个人信息保护机制，明确要求电商平台公开发布消费者个人信息保护与隐私权保障政策。

*防止电子商务活动中的违法行为

阮鸿延指出，假冒伪劣商品通过电子商务渗透到越南市场，对消费者造成不良影响，使国内制造型企业面临不健康竞争。

面对这种情况，工贸部建议国内制造商注重提高产品质量，提升产品竞争力，推动实施“越南人民优先使用越南产品”的运动。

该部还提请主管部门颁布2023年《消费者权益保护法》及相关实施细则；实施打假计划，保护消费者权益，建立全天候处理消费者投诉的机制。

阮鸿延还透露，该部已向社会公布了电商黑名单。

今后，工贸部将继续实施电子商务管理门户网站运营和升级、推进消费投诉举报处理工作等解决方案；加强检查，严肃处理违法行为，最大限度减少电子商务环境中的不健康行为。

*避免电子商务活动中的税收损失

在回答国会代表关于防止电子商务税收流失的问题时，阮鸿延部长表示，据统计，2003年电子商务税收比2022年增长了16%以上，但税收收入仍然存在损失。

阮鸿延表示，工贸部正积极配合税务部门和财政部，共享900多个网站和近300个电子商务交易网站的数据，以核查和加强电子商务税收管理。

今后，商务部将继续完善电子商务共享数据库，并与相关部门共享，为税务、海关管理工作提供服务。 2014年6月，工贸部有关部门与税务总局主管部门实现电商网站数据系统对接。

工贸部还加大与公安部的协调力度，提高管理效率，防止税款流失；加大违法行为处理力度。

越南财政部长胡德福表示，为贯彻落实政府总理的指示，财政部将加强电商平台税收监管；加大对纳税人的税费宣传力度，开通跨境电商平台电子信息门户网站。

胡德福表示，今后，财政部将继续推动电商平台税收同步实施，确保不同类型企业之间税收义务履行的公平性。

据悉，2022年越南电商税收收入达83万亿越南盾（折合人民币237.1亿），2023年达97万亿越南盾，2024年前5个月税收收入50万亿越南盾。已有96家境外供应商，包括脸书、谷歌、微软、Tik Tok等境外科技公司在财政部跨境贸易平台注册并纳税，已缴纳15.6万亿越南盾的税款。（完）