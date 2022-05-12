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越南第十五届国会常委会第十一次会议：及时出台支持经济社会复苏发展的各项政策
关于2022年经济社会发展规划落实情况，多措并举同步实施，保障稳定汽油、粮食、食品的供应源和价格，维护利率、汇率的平稳。目前， 新冠肺炎疫情（COVID-19）基本得到控制，其是自从2022年3月中旬我国全面开放国际旅游、开放学校、恢复娱乐服务经营活动、文化、艺术表演的基础。 因此，2022年4月份和前四个月，经济社会发展取得了许多积极成果。经济增速较快，预计一季度国内生产总值（GDP）同比增长5.03%。
越南国会副主席阮德海在发表总结性讲话时表示，国会常委会一致评估，世界政治经济形势演变较为复杂，疫情持续蔓延，油价高涨，通胀居高不下； 主要经济产业模萎缩，货币和财政政策适合调整，世界经济增长放缓等等。越南国内也面临许多困难和挑战，但国会和政府及时出台支持经济社会复苏发展的各项政策，同时控制新冠肺炎疫情爆发蔓延，各经济产业灵活适应疫情，逐步进入复苏轨道。越南大多数产业和领域都在重新实现增长；在正常状态下，生产经营活动、人民生活、社会经济活动等各方面基本稳定。
2022年一季度，GDP预计增长5.03%，宏观经济平稳，通胀得到控制，各项平衡得到保障，预算收入增加，社会保障政策得到落实，就业机会增多，新冠疫苗接种工作有效展开。但宏观经济，主要收支平衡仍存在潜在风险，疫情爆发、新毒株出现风险依然存在，高油价对商品和原材料价格产生负面影响等。
国会副主席阮德海预测，从现在到2022年底，社会经济形势仍将面临诸多挑战，特别是要实现年初计划所提出的各项增长指标，加上支持社会经济恢复发展政策的影响，今年GDP增长目标达8-8.5%将是巨大的挑战。
因此，越南国会副主席阮德海建议政府吸收国会常委会的意见、国会主席王廷惠的意见、核查机构意见等，完成报告并递交国会、核查机构等。国会经济委员会和财政预算委员会进行核查后正式递交第十五届国会第三次会议审议决定。