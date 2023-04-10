越南第十五届国会常务委员会召开第二十二会议

4月10日上午在国会大厦，越南国会主席王廷惠主持召开第十五届国会常务委员会第二十二次会议。

越南国会主席王廷惠致会议开幕词时表示，按工作计划，2023年4月，第十五届国会常务委员会召开4月份例行会议和立法专题会议等两场会议。预计第十五届国会常务委员会第二十二次会议将从4月10日至11日为期两天举行，会议就多项基本内容组进行讨论。

具体，国会常务委员会将就2024年法律、法令制定计划和2023年法律、法令制定计划的调整提出意见。值得注意的是，第十五届国会常务委员会第二十二次会议将就河内国会代表阮英智根据立法倡议所提出的《性别认同法》立法项目进行讨论。

第十五届国会常务委员会第二十二会议将对国会监督代表团关于“新冠肺炎疫情（COVID-19）预防控资源的动员、管理和使用；基层卫生和预防卫生政策和法律的实施情况”等问题的报告发表意见。国会常务委员会还就2024年最高监督课题提出意见，并提请国会选择决定。

越南第十五届国会常务委员会第二十二会议将就第十五届国会第四次特别会议的结果和第十五届国会第5次会议的筹备工作提出意见。国会主席王廷惠强调，第十五届国会第五次会议是十分重要的，会议重点是立法工作。预期，第十五届国会第五次会议时间较长，国会主席王廷惠要求国会常务委员会就如何安排时间、如何组织会议提出具体意见，确保会议取得最佳结果。

此外，在第十五届国会常务委员会第二十二会议上，国会常务委员会根据职权范围，依法审议若干问题并提出最终意见和审议2023 年 3 月份国会民愿工作。（完）