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越南第八届全国对外新闻奖：越通社记者获得了30个奖项
在新冠肺炎疫情形势严峻复杂的背景下，仅在4个月内（2022年4月至8月），组委会共收到1172份参赛作品，较第七届全国对外新闻奖增长了11%，是历次以来参赛作品最多的一次。这充分彰显了全国对外新闻奖的威望和地位，也表明各组织和个人对该奖的关注程度在不断提高。 参赛作品使用越南语、英语、法语、汉语、俄语、西班牙语、老挝语、高棉语、韩语、日语、泰语、哈萨克语、葡萄牙语和德语等14种语言。其中外文作品约200份，外国和越侨作者的作品数量为70份。
参赛作品主题围绕着越南重要经济、政治、社会、外交的领域，党的主张和路线，越南在国际舞台上留下的烙印，推广越南风土人情和文化，保护越南共产党的思想，歌颂胡志明主席等丰富多样的内容；利用现代通信技术，具有对外信息价值，吸引了国内外公众的关注。
评委会决定向112个优秀作品颁发奖项，包括10个一等奖、21个二等奖、30个三等奖、51个优秀奖。
特别是，评委会特别表扬了“第31届东南亚运动会粉丝社团”，为在越南举办的第31届东南亚运动会取得圆满成功做出重要贡献，有助于对外介绍一个美丽、安全、友善、热情好客、富有历史文化传统的越南。
越通社参赛作品数量众多、体裁丰富并获得诸多奖项。今年越通社记者获得了2个一等奖、16个二等奖、3个三等奖以及9个优秀奖。（完）