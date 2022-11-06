Báo Ảnh Việt Nam

新闻

越南第八届全国对外新闻奖：越通社记者获得了30个奖项

11月5日晚，越共中央宣教部、中央对外信息宣传工作指导委员会同《人民报》社和各有关部门在首都河内联合举行第八届全国对外新闻奖颁奖典礼。 越共中央政治局委员、中央书记处常务书记武文赏，越共中央书记处书记、中央宣教部部长、对外信息宣传工作指导委员会主任阮重义以及各中央部门、机关领导一同出席。

越南第八届全国对外新闻奖：越通社记者获得了30个奖项 hinh anh 2越通社获奖者与越共中央委员、《人民报》社总编辑、中央宣教部副部长、越南新闻工作者协会主席黎国明合影。图自越通社

在新冠肺炎疫情形势严峻复杂的背景下，仅在4个月内（2022年4月至8月），组委会共收到1172份参赛作品，较第七届全国对外新闻奖增长了11%，是历次以来参赛作品最多的一次。这充分彰显了全国对外新闻奖的威望和地位，也表明各组织和个人对该奖的关注程度在不断提高。 参赛作品使用越南语、英语、法语、汉语、俄语、西班牙语、老挝语、高棉语、韩语、日语、泰语、哈萨克语、葡萄牙语和德语等14种语言。其中外文作品约200份，外国和越侨作者的作品数量为70份。

参赛作品主题围绕着越南重要经济、政治、社会、外交的领域，党的主张和路线，越南在国际舞台上留下的烙印，推广越南风土人情和文化，保护越南共产党的思想，歌颂胡志明主席等丰富多样的内容；利用现代通信技术，具有对外信息价值，吸引了国内外公众的关注。

越南第八届全国对外新闻奖：越通社记者获得了30个奖项 hinh anh 3

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记武文赏发表讲话。图自越通社


评委会决定向112个优秀作品颁发奖项，包括10个一等奖、21个二等奖、30个三等奖、51个优秀奖。

特别是，评委会特别表扬了“第31届东南亚运动会粉丝社团”，为在越南举办的第31届东南亚运动会取得圆满成功做出重要贡献，有助于对外介绍一个美丽、安全、友善、热情好客、富有历史文化传统的越南。

越通社参赛作品数量众多、体裁丰富并获得诸多奖项。今年越通社记者获得了2个一等奖、16个二等奖、3个三等奖以及9个优秀奖。（完）

更多>>

更多

Top