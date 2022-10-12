越南第二次当选联合国人权理事会成员国

联合国人权理事会的14名新成员任期三年，自2023年1月开始。



计票结果显示，越南对联合国人权理事会活动的积极参与，以及越南在促进和保护人权方面的坚定承诺和不懈努力得到了国际社会的认可、信任和好评。



越南在联合国人权理事会新的岗位上将有机会在客观、合作和对话的基础上为促进人权事业做出贡献。



越南将为2030 年可持续发展议程，应对气候变化，移民问题，保护和促进妇女、儿童、残疾人、少数民族和移民的权利等联合国和国际社会的重大事务贡献更大力量的越南声音。



这是第二次越南当选联合国人权理事会成员国。2013年，越南首次当选联合国人权委员会成员国（2014-2016年任期）。（完）