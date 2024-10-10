越南第二个大米品牌征服日本市场

10月9日，越南新龙集团与日本Kiraboshi银行联合举办仪式，公布征服日本市场的第二个越南大米品牌。 越通社驻东京记者报道，越南驻日本大使馆临时代办阮德明在仪式上发表讲话时表示，越南大米已受到美国、欧洲、韩国、日本等高端市场的欢迎。越南大米对这些市场的大米出口量逐年增加。



2022年，AAN品牌ST25大米产品将在日本超市销售，成为越南大米品牌首次成功征服日本——世界上最苛刻市场之一的里程碑。阮德明强调，推出第二个大米产品——粳稻米AAN，继续肯定越南提高国家农产品质量的决心和有信心征服包括日本在内的高端市场。



新龙集团董事长张士伯强调，今后，新龙不仅要出口ST25和粳稻米，而还将AAN品牌的其他大米种类征服日本、韩国、美国、欧洲等高端市场。



Kiraboshi银行首席执行官吉野武（Yoshino Takeshi）表示，目前有近60万越南人在日本生活和工作，他们对包括大米在内的越南本土产品的需求很高。此外，越南粳米产品与日本大米有相似之处，因此被视为日本大米的潜在替代产品。

他认为，通过两国企业之间的合作活动，越南大米在拓展日本市场方面必将具有许多优势。（完）