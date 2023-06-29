越南竹式外交：外交工作对提升越南国际地位和作用发挥了重大作用

越南奉行独立、自主、和平、合作、发展、国际关系多边化、多样化的外交政策。外交工作对提升越南在国际舞台中的地位和作用发挥了重大的作用。中国中央广播电视总台越南语部主任魏为记者就越南外交工作成就和越南竹式外交政策接受越通驻北京社记者采访时做出了上述评价。

魏韦记者强调，在当前全球化进程中，各国家和民族均受到世界形势和时代趋势的影响。在2020-2030年阶段外交部门重点任务中，越共中央总书记阮富仲明确指示以积极主动姿态更深入、更广泛地融入国际社会；维护和平、稳定环境；不断提升越南的国际地位和作用。阮富仲也明确了越南外交方针为独立自主，符合越南国家利益，维护与各邻国和大国之间的友好合作关系，坚定落实2019年国防白皮书中提出的“四不原则”（不参加军事联盟、不联合一国反对另一国、不允许外国在越南建立军事基地或利用越南领土来反对其他国家、在国际关系中不使用武力或以武力相威胁），同时采取灵活的外交措施等。魏为记者认为，阮富仲指导采用的“越南竹式外交”可以描述为“政治立场鲜明、外交方式灵活”。

提及越南共产党对越南国家建设和发展事业的领导作用时，魏为记者指出，2021年5月16日，阮富仲已撰写了《社会主义和越南走向社会主义道路的理论与实践若干问题》文章。这篇文章成为了越南共产党在新发展时期的主导理论观点。

在越南共产党的领导和指引之下，越南在社会主义建设事业中取得了重大成就，为国家带来了伟大而美好的变化。越南革新事业取得丰硕成果足以表明朝着社会主义方向发展不仅促使经济取得积极成效，还有助于更好地解决社会问题。

对于越中两国关系，魏为记者回顾了2022年10月30日至11月1日越共中央总书记阮富仲在中共二十大闭幕后对中国进行正式访问，成为中共二十大后第一个来访的外国最高领导人。这充分体现越南国际地位和两党、两国友好关系的重要性。

其后，越南共产党和政府领导，如越共中央政治局委员、书记处常务书记、中央组织部部长张氏梅，越南政府总理范明政已分别访问中国，彰显两国交流合作的良好发展态势等。（完）