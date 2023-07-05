越南积极预防和打击人口贩运

人口贩运被联合国确定为四种最危险的犯罪之一，并列入全球预防和打击犯罪计划中。在越南，预防和打击人口贩运被视为一项经常性、长期性并应得到重视的政治任务。保护移民，预防人口贩运危机多年来，越南政府及各个部门、地方大力开展预防和打击人口贩运工作，落实《2021至2025年预防和打击人口贩运行为计划及2030年方向》，其中提出在各个领域预防人口贩运的新解决方案和任务。关于该问题，越南外交部发言人范秋姮表示：“过去期间，越南继续大力实施《2021至2025年预防和打击人口贩运行为计划及2030年方向》，并取得了加强各个部门的有效协调、革新统计工作、加强调查和处理人口贩卖犯罪、宣传提高认识能力等重要成果。越南还努力实施《安全、有序和正常移民全球契约》目标，旨在建设透明的移民环境，保护移民的合法权益，防止国际移民中的人口贩运活动。”自2021年2月政府签发《2021至2025年预防和打击人口贩运行为计划及2030年方向》以来，各个部门和地方认真、积极落实其职责范围内的任务和解决措施。越南政府于2021年3月15日颁布第20号法令以及劳动荣军社会部部长于2021年6月24日颁布第2号通知后，越南调整了对人口贩运受害者的援助力度，增加了在社区临时照顾和收留的人口贩运受害者的食物开支，根据受害者的实际情况提供支持并为满足受害者的需要提供一切便利条件。2022年7月18日，越南劳动荣军社会部、国防部、公安部、外交部联合签署了关于协调接收、保护和援助被拐卖人口的规定，这是一个重要的里程碑，体现了在预防和打击人口贩运、保护人口贩运受害者合法权益方面的共同努力和决心。特别是，2022年1月1日，《越南合约劳动者出国务工法》正式生效，有助于良好保护在国外务工的越南劳动者的合法权益，防止人口贩卖。加强国际合作在国家层面，根据越南政府总理2020年3月20日发布的计划，越南努力实施《安全、有序和正常移民全球契约》的目标，旨在营造透明的移民环境，保护移民的合法权益，防止国际移民中的人口贩运活动。但令人遗憾的是，越南为打击人口贩卖所做出的努力并未得到充分、正确的肯定，因为美国国务院不久前发布《2023年度人口贩运问题国别报告》，其中提及包括越南在内的一些国家。越南外交部发言人范秋姮表示：“越南对美国国务院《2023年度人口贩运问题国别报告》做出了更积极评价给予肯定。在此基础上，越南希望双方今后继续保持紧密配合，从而美方能对越南情况和实质性努力做出更客观、更正确和更全面的评价。”在基层，越南各部门和地方继续建议和有效落实预防和打击人口贩运双边和多边合作协议；根据泰国政府的倡议，为湄公河次区域打击拐卖部长级会议（COMMIT）及其指导委员会会议等做好准备。陆地边境省份警方、边防部队还与中、老、柬三国职能力量协调，保持定期会晤，设立热线电话，积极交换信息，配合查捕犯罪分子，解救、接收和救助人口贩卖受害者。越南外交部和各部门、地方代表也愿与美方及有关各方就具体情况下的合作问题进行讨论，以共同有效地在越南和全球范围内开展预防和打击人口贩运工作。（来源：越南之声广播电台）