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越南积极预防和打击人口贩运
人口贩运被联合国确定为四种最危险的犯罪之一，并列入全球预防和打击犯罪计划中。在越南，预防和打击人口贩运被视为一项经常性、长期性并应得到重视的政治任务。
保护移民，预防人口贩运危机
多年来，越南政府及各个部门、地方大力开展预防和打击人口贩运工作，落实《2021至2025年预防和打击人口贩运行为计划及2030年方向》，其中提出在各个领域预防人口贩运的新解决方案和任务。
关于该问题，越南外交部发言人范秋姮表示：“过去期间，越南继续大力实施《2021至2025年预防和打击人口贩运行为计划及2030年方向》，并取得了加强各个部门的有效协调、革新统计工作、加强调查和处理人口贩卖犯罪、宣传提高认识能力等重要成果。越南还努力实施《安全、有序和正常移民全球契约》目标，旨在建设透明的移民环境，保护移民的合法权益，防止国际移民中的人口贩运活动。”
加强国际合作
在国家层面，根据越南政府总理2020年3月20日发布的计划，越南努力实施《安全、有序和正常移民全球契约》的目标，旨在营造透明的移民环境，保护移民的合法权益，防止国际移民中的人口贩运活动。但令人遗憾的是，越南为打击人口贩卖所做出的努力并未得到充分、正确的肯定，因为美国国务院不久前发布《2023年度人口贩运问题国别报告》，其中提及包括越南在内的一些国家。
越南外交部发言人范秋姮表示：“越南对美国国务院《2023年度人口贩运问题国别报告》做出了更积极评价给予肯定。在此基础上，越南希望双方今后继续保持紧密配合，从而美方能对越南情况和实质性努力做出更客观、更正确和更全面的评价。”
在基层，越南各部门和地方继续建议和有效落实预防和打击人口贩运双边和多边合作协议；根据泰国政府的倡议，为湄公河次区域打击拐卖部长级会议（COMMIT）及其指导委员会会议等做好准备。陆地边境省份警方、边防部队还与中、老、柬三国职能力量协调，保持定期会晤，设立热线电话，积极交换信息，配合查捕犯罪分子，解救、接收和救助人口贩卖受害者。
越南外交部和各部门、地方代表也愿与美方及有关各方就具体情况下的合作问题进行讨论，以共同有效地在越南和全球范围内开展预防和打击人口贩运工作。（来源：越南之声广播电台）
保护移民，预防人口贩运危机
多年来，越南政府及各个部门、地方大力开展预防和打击人口贩运工作，落实《2021至2025年预防和打击人口贩运行为计划及2030年方向》，其中提出在各个领域预防人口贩运的新解决方案和任务。
关于该问题，越南外交部发言人范秋姮表示：“过去期间，越南继续大力实施《2021至2025年预防和打击人口贩运行为计划及2030年方向》，并取得了加强各个部门的有效协调、革新统计工作、加强调查和处理人口贩卖犯罪、宣传提高认识能力等重要成果。越南还努力实施《安全、有序和正常移民全球契约》目标，旨在建设透明的移民环境，保护移民的合法权益，防止国际移民中的人口贩运活动。”
加强国际合作
在国家层面，根据越南政府总理2020年3月20日发布的计划，越南努力实施《安全、有序和正常移民全球契约》的目标，旨在营造透明的移民环境，保护移民的合法权益，防止国际移民中的人口贩运活动。但令人遗憾的是，越南为打击人口贩卖所做出的努力并未得到充分、正确的肯定，因为美国国务院不久前发布《2023年度人口贩运问题国别报告》，其中提及包括越南在内的一些国家。
越南外交部发言人范秋姮表示：“越南对美国国务院《2023年度人口贩运问题国别报告》做出了更积极评价给予肯定。在此基础上，越南希望双方今后继续保持紧密配合，从而美方能对越南情况和实质性努力做出更客观、更正确和更全面的评价。”
在基层，越南各部门和地方继续建议和有效落实预防和打击人口贩运双边和多边合作协议；根据泰国政府的倡议，为湄公河次区域打击拐卖部长级会议（COMMIT）及其指导委员会会议等做好准备。陆地边境省份警方、边防部队还与中、老、柬三国职能力量协调，保持定期会晤，设立热线电话，积极交换信息，配合查捕犯罪分子，解救、接收和救助人口贩卖受害者。
越南外交部和各部门、地方代表也愿与美方及有关各方就具体情况下的合作问题进行讨论，以共同有效地在越南和全球范围内开展预防和打击人口贩运工作。（来源：越南之声广播电台）