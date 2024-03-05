越南积极落实推动企业扩大出口的政策

阮生日新表示，2023年，越南多种货物出口实现突破性增长，如：大米出口额达到47亿美元，增长35.3%；果蔬出口额56亿美元，增长66.7%。此外，部分产品出口出现积极复苏，如：钢铁出口额达84亿美元，增长4.5%；计算机、电子产品及零部件出口额573亿美元，增长3.2%；运输车辆及零部件出口额为142亿美元，增长18.1%。



值得注意的是，出口额10亿美元及以上的产品逐年增加，并在全国出口总额中占据较大比例。2013年，出口额超过10亿美元的产品仅有23种。2018年，出口额超过10亿美元的项目有29种，2023年，出口额超过10亿美元的项目有35种。



工贸部评估称，2024年世界和国内经济环境对进出口活动出现更多积极因素。与此同时，越南推动谈判和出口市场多元化的努力也将在不久的将来为出口带来更多竞争优势。



为促进优势产品出口，阮生日新认为，企业要创新生产活动，提高产品质量，生产活动需要满足消费者需求。此外，企业必须研究更新新技术，推广自动化，以降低产品成本。



阮生日新表示，今后工贸部将继续监测市场发展，为开发出口市场提供建议；指导越南驻外商务处及时更新国外市场情况的信息，并向越南各地、协会和进出口企业建言献策；持续创新贸易促进活动；重点发展物流服务；继续通过正贸出口活动来推动边境贸易发展，有效管理和开放对中国的出口活动等。（完）