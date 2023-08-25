越南积极推进农业全产业链发展

在当前经济增长模式转换、经济结构调整以及提高国家竞争力的背景下，催生区域协调发展新空间将有利于促进各地经济发展注入更多的动力。对于农业领域，化解困难，打通行业价值链就是可持续发展中的关键要求。

凭借农户种植的原料区，到合作社加工、代理商、消费企业等环节的积极转变和紧密联系，该合作社的茶叶产品质量和价值显著提升。这同时也是农业产业链接所带来的积极成效。

宣光省北泰农业与服务合作社主任杨氏香说：“在区域链接方面，合作社与农民们形成了一个价值链，共同生产出优质的产品。因为实现区域链接后，农民们将严格按照企业和合作社提供的程序来提高产品价值和质量。而且产品在市场营销时，也得到国家和职能单位的支持，进而广泛推介产品”。

实际上，区域链接仍缺乏机制和发展政策。因此，基于合作社重组，价值链的形成将有助于提高农业质量效益和竞争力。

越南农业与农村发展部经济合作与农村发展局局长黎德盛表示：“企业十分关注各地方之间的配合，以及创建一个统一的商业环境，特别是各企业正在对具有优势产品进行投资的地区”。

截至2023年6月，全国共有超过3万家合作社。区域链接助力拓展生产空间，有助于合作社和合作团体的活动更加高效且更具优势。（完）