越南积极推动核裁军的努力获好评

日本广岛市市长松井一实（Kazumi Matsui）在接受越通社驻日记者采访时，对越南积极参与“和平市长”运动表示深刻印象。该运动是一个全球网络，旨在推动彻底消除核武器，并建设一个和平的世界。

截至2025年7月1日，该运动已汇聚来自166个国家和地区的8497个城市参与，其中, 越南有7个城市加入，包括河内、胡志明市、海防、岘港、大叻、顺化和北宁。

松井一实表示, “越南是参与城市数量较多的国家之一。越南曾经历战争，遭受严重创伤，正在逐步恢复发展。越南也曾承受橙剂等战争遗留创伤，这与广岛遭受原子弹轰炸的历史有某种相似之处。我相信‘广岛精神’——为和平奋进的愿望——已经传递到了越南。”

不仅如此，松井一实还希望与越南各地方在文化交流、社区倡议等活动加强合作，进一步在社会各阶层传播和平理念。

在长崎市，铃木史郎市长也强调了越南在核裁军国际论坛上的突出作用，其中包括《禁止核武器条约》缔约方会议。

铃木史郎表示，越南政府积极参与全球讨论进程并作出建设性贡献。他同时相信，越南人民与曾遭核爆的广岛、长崎两市民众，可以以多种方式开展合作，为维护和平共同做出努力。”

铃木市长还表示，在原有的历史交流基础上，越南与长崎之间的关系将不断深化，并携手为实现一个没有战争和核武器的世界贡献力量。

来自这两座曾遭受核灾难的象征性城市领导的评价，不仅是对越南努力的肯定，更是对全人类的呼唤：携手迈向一个和平、没有核武器阴影的未来。（完）