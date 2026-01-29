越南积极推动团结统一发挥东盟中心作用

1月28日下午，黎怀忠率越南代表团出席由2026年东盟轮值主席国菲律宾外交部长主持的关于落实缅甸问题五点共识（5PC）的东盟外长非正式扩大磋商。



黎怀忠在会上发言时确认，越南支持菲律宾作为2026年东盟轮值主席国，以及作为东盟主席国特使在协调落实五点共识中的作用。他高度评价东盟过去五年的努力，同时强调东盟需要继续帮助缅甸解决危机。越南愿与2026年东盟轮值主席国及各成员国密切合作，提出倡议，考虑在缅甸局势出现新变化的背景下采取适当措施，以促进五点共识的落实。



同日，在宿务（Cebu）东盟外长非正式会议期间，黎怀忠分别会见了柬埔寨副首相兼外交与国际合作大臣巴速坤（Prak Sokhonn）、菲律宾外交部长特蕾莎·拉扎罗（Theresa P. Lazaro）、泰国外交部长西哈萨·庞凯托（Sihasak Phuangketkeow）和文莱外交及贸易部第二部长拿督·艾瑞万·佩欣·尤索夫（Dato Erywan Pehin Yusof）。



黎怀忠在会见中通报了越南共产党第十四次全国代表大会取得的重要成果。越南确定科学技术、创新创意和数字化转型是新增长动力；同时大力推进体制机制、人力资源和基础设施三大战略突破口。越南坚持独立自主、和平、友好、合作与发展的外交路线；将外交与国际融入，连同国防安全，视为关键、常态化的任务。



各位东盟部长高度评价越南经济社会发展成就，并相信越南将成功实现到2030年发展目标和2045年愿景。



东盟部长就共同关心的地区和国际局势交换了意见，强调了加强内部团结统一、发挥东盟中心作用的重要性；全面落实《东海各方行为宣言》并早日达成有效、实质的《东海行为准则》。



1月29日，黎怀忠和越南代表团继续出席东盟外长非正式会议，与各成员国共同讨论并通过2026东盟年的优先合作方向。（完）