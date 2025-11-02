越南积极推动《海洋生物多样性协定》落地实施



作为主讲嘉宾，国际海洋法法庭法官越南候选人阮氏兰英博士分享了国家层面落实协定的准备经验。她强调，海洋能力建设与技术转让是确保BBNJ协定有效实施的关键环节，将有力帮助发展中国家完善国内法律与制度框架，提升海洋科研能力，使其科学家能够有效地参与海洋遗传资源的采集、研究和利用。她建议发展中国家应准确评估自身需求与优先事项，积极推动区域与国际合作，充分利用协定机制与财政工具，全面参与四大支柱的落实工作，在维护本国利益的同时，共同促进全球海洋生物多样性保护与海洋资源可持续利用。

研讨会现场。图自越通社

越南驻联合国代表团团长杜雄越大使在总结发言中表示，对BBNJ协定的未来充满信心，呼吁各国继续加快各层级的制度与法律准备工作，以合作、建设性对话和善意协商的精神推进协定实施，延续协定谈判、签署和批准阶段的良好合作态势，确保协定顺利生效并有效运行。



BBNJ协定于2023年6月19日经联合国大会通过，标志着近二十年谈判进程的重要成果。该协定自2023年9月20日在纽约开放签署以来，已获得145个国家签署，75个国家批准。越南作为最早在开放签署首日签署协定的国家之一，在完成国内批准程序方面始终走在前列，为协定达到生效门槛作出了重要贡献。



此次研讨会的成功举办，再次彰显了越南在BBNJ进程中的积极姿态和建设性作用，体现了越南作为国际社会负责任成员的坚定承诺，愿与各国携手应对海洋及全球性挑战。（完）