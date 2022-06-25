越南积极抓住机遇 扩大虾类和查鱼出口市场

2022年上半年，越南水产品出口取得可喜的成绩。在诸多市场食品需求和价格上涨的背景下，越南企业充分利用市场带来的机遇，有效开拓潜在市场。据各专家的评价，查鱼正迎来扩大欧盟市场份额的许多机会，与此同时，虾类在加拿大的发展空间也较广阔。



查鱼出口活动增速的机遇



据越南水产加工和出口协会（VASEP）的消息，2022年上半年，越南查鱼对欧盟市场的出口再现活力。截止2022年5月中旬，冷冻查鱼对欧盟市场的出口总额达7680万美元，同比增长了95%。其中，荷兰是越南水产品最大出口市场，占越南查鱼对欧盟出口总价值的31.7%。



越南水产加工和出口协会专家认为，许多欧盟国家和美国正在“惩罚”俄罗斯狭鳕，俄罗斯狭鳕是与越南查鱼竞争激烈的产品，这导致了该地区白肉鱼供应量大幅减少。这是越南查鱼企业加强对欧盟出口冷冻查鱼的良好机会。



目前，荷兰仍是越南企业最大查鱼的出口市场。除荷兰外，越南冷冻查鱼对德国、西班牙和比利时的出口活动也呈现积极趋势。



除欧盟外，越南查鱼出口企业还积极开拓其他潜在市场，例如墨西哥、埃及和泰国等三个市场。截止2022年5月中旬，越南查鱼对墨西哥的出口总额达4560万美元，同比增长70%以上，占查鱼出口总额的4.3%。



近年来，泰国也是越南查鱼的新客户。由于地理距离较近，查鱼进口需求增加，所以诸多越南查鱼企业开拓泰国市场。目前，越南60家企业对泰国出口查鱼。



最近，获得美国食品药品监督管理局的批准，再添6家查鱼加工企业能够向美出口冷冻查鱼产品。俄罗斯联邦动植物卫生监督局将2家越南企业列入获准出口到欧亚经济联盟的名单。上述新进展可能推动查鱼出口今后实现更积极的增长。



越南虾类充分利用加拿大市场



截止今年5月，越南虾类出口额达18亿美元，同比增长38%，占水产品出口总额的39%。

业内专家认为，在至 2022 年第三季度末虾类出口预计减速的背景下，越南虾类对加拿大市场的出口活动的发展空间仍然广阔。



据越南水产加工和出口协会的统计数据，截止2022年5月中旬，越南虾类对加拿大的出口额达1亿美元，同比增长87%。加拿大是越南虾类第六大单一出口市场，占越南虾类出口总额的6.3%。



累计至今年5月中旬，与《全面且先进的跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）其他市场相比，越南虾类对加拿大的出口增长率最高。2019年，CPTPP生效后，2020年，越南虾类对加拿大的出口额达1.87亿美元，同比增长了23%，2021年与2019年相比增长18%，达1.8亿美元。目前，80家越南企业对加拿大出口虾类产品。



虾类市场专家表示，近年来，在冷水虾供应量减少的背景下，加拿大对来自东南亚各国的温水虾消费量较高。 其可以被视为越南虾类对加拿大出口的有利因素。其他优势是加拿大市场没有进口配额，两国水产品具有较强互补性。出口到加拿大的产品易于进入美国市场。



然而，越南虾类必须与来自美国、印度、泰国、中国、厄瓜多尔等国家产品展开激烈竞争。因此，越南企业在出口到加拿大市场时需要研究信息并制定具体战略，以便加大对该国市场的出口力度。（完）