越南积极开展收银系统对接电子发票服务

2月3日，越南财政部同公安部召开会议，重点讨论针对部分商品和服务领域开展收银系统对接电子发票服务。

越南财政部长胡德福表示，2022年7月1日，税务部门在全国范围推出电子发票，同时开通跨境电商征税门户。截至目前，共有42家外资企业完成纳税义务，2022年上缴税款近3.5万亿越盾，2023年1月上缴约1.8万亿越盾。税务部门同时多措并举，严厉打击房地产转让、偷税漏税、转让定价等骗税行为。

胡德福表示，河内市、海防市和胡志明市将率先将收银系统开具的电子发票连接到税务机关的数据系统。其中，重点关注宾馆酒店、超市、金店等经营领域。

税务总局副局长邓玉明表示，为了在全国范围内部署收银机电子发票，税务总局发布了收银机电子发票管理流程并于 2022 年 12 月 15 日将该系统投入运行。

截至2022年6月30日，全部851372个企业、组织和65576个经营户与个人已经开具电子发票。截至2023年1月31日，税务机关受理电子发票28380亿张。

税务总局建议工贸部、财政部和公安部密切配合，加强市场检查监督，打击违法违规行为，不断完善相关规定，切实维护消费者的权利。（完）