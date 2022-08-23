越南积极开展在柬埔寨受骗和强迫劳动的越南公民保护工作

据越通社驻金边记者报道，涉及8月18日柬埔寨干丹省赌场越南人逃跑案和其他有关事情，连日来越南驻柬埔寨大使馆已积极开展越南公民保护工作，建议柬埔寨有关机关按照规定尽快处理，避免影响到两国合作关系。

22日，越南大使馆已同柬埔寨内政部移民总局出入境管理局进行磋商同时对正被拘留在该局拘留中心的24名越南公民进行讯问和确认信息。其中13名公民是从干丹省其他劳动场所中解救出来的，另外11名被柬埔寨职能力量在40名越南人横游平怡江入境越南案后对富世赌场(Casino Rich World)进行检查过程中进行拘留。

在与柬埔寨职能机关进行磋商时，越南大使馆已要求、建议柬方职能机关确保上述越南公民在拘留时间内的生活条件，尽快完毕相关手续和协助上述被拘公民尽早回国。

此前，在40名越南人从富世赌场逃跑案8月18日发生后，越南大使馆已同柬埔寨有关机关沟通磋商，建议尽早对案件进行调查和确认，确定其原因和涉及该案各方的责任，热别是劳动使用单位——富世赌场的责任并尽早向越方通知调查结果。越南大使馆同时建议配合加强出入境管理工作，特别是两国之间陆地边界线上管理工作，特别注重简化和减少被驱逐或从类似劳动场所获解救的越南公民移交流程。

越南驻柬埔寨大使阮辉曾在接受越通社记者采访时表示，这是影响到在柬越南公民生命和合法权益的严重案件。他强调，尽快处理和及时确保包括越南劳动者在内的在柬外国劳动者的合法权益这一工作需得到彻底解决，避免复杂问题发生并影响到各方之间的合作关系。

据越南驻柬埔寨大使馆，在磋商中，柬方代表已接受越南的建议并表示将汇报上级以即时做出合理的指导。

另一方面，19日，柬埔寨一些新闻媒体已援引柬埔寨副首相兼内政部大臣、国家打击人口贩运委员会主任萨肯的话称，在上述案件发生后，该国有关机关已对富世赌场进行调查并逮捕赌场管理人员。Freshnews援引干丹省公安厅厅长Chhoun Sochett中将的话称，被逮捕的该赌场管理人员为中国人。（完）