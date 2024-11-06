越南积极和主动参与伊洛瓦底江—湄南河—湄公河三河流域经济合作战略框架

作为该机制积极和负责任的成员，越南一直以来为ACMECS做出重要贡献。越南已主动提出和开展许多新设想，为制定各重要文件、形成和推动各倡议等做出贡献，向各成员国提供发展援助，包括发展人力资源和基础设施。越南已在一些专业合作领域发挥协调作用，开展多项切实活动，助推5国之间的全面合作。



越南于2008年和2016年两次承办伊洛瓦底江-湄南河-湄公河经济合作战略框架峰会。在2008年11月于河内举行的第三届伊洛瓦底江-湄南河-湄公河经济合作战略框架峰会上，各国已通过ACMECS领导人关于贸易投资和旅游便利化的声明，一致同意优先经济互联互通合作，特别是推进内部贸易和投资合作，有效应对各挑战和全球经济衰退的不利影响。越南已积极推动环境和水资源管理领域的合作。在会议上，越南已提出成立ACMECS环境工作组的设想。



在2016年10月在河内举行的第三届伊洛瓦底江-湄南河-湄公河经济合作战略框架峰会上，会议已通过《河内声明》，一致同意今后推定该机制各优先合作内容，包括交通、贸易和投资便利化、工业、旅游、农业和环境。特别，会议已承诺过加强合作来完善多式联运和充分利用公路交通网络和经济走廊；在南部经济走廊沿线建设各条高速公路等。

目前，越南正在国内进行各相关手续，以尽早公布对ACMECS发展基金捐助资金方案。从而推动尽早成立ACMECS发展基金，确保有效开展ACMECS总体计划中各项目，为该地区人民群众和各经济体带来切实利益，为此区域可持续发展做出贡献。



范明政总理此次出席第十届伊洛瓦底江-湄南河-湄公河经济合作战略框架峰会旨在传递出越南始终重视湄公河次区域各合作机制并为推动各合作机制做出贡献的信息，从而肯定越南独立、自主、多样化、多边化，是国际社会的朋友、可信赖伙伴，积极和负责任的成员的对外路线。



外交部副部长范青平表示，这是越南展现出机遇开放精神的合作善意、增进互相了解，有助于深化越南与各成员国之间的睦邻友好关系，推动经贸和投资合作全面发展。



预计，在本次会议上，政府总理范明政将集中推动符合越南在新背景下发展优先的合作领域。其中，推动贸易、货物进出口、服务等传统优势，加强硬基础设施-软基础设施互联互通，可持续、有效管理跨境水资源；同时积极寻找发展科技、创新、著能经济、数字化转型、绿色转型等巨大潜力的发展资源，服务越南经济社会发展，实现越南关于可持续发展和减排的各项承诺。（完）