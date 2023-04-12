越南积极合作 推动塑料循环经济

4月12日，越南自然资源与环境部和世界经济论坛联合举行题为“加强多方合作促进越南塑料循环经济”的研讨会。

越南自然资源与环境部国际合作司司长黎玉俊在研讨会开幕式上发言时表示，塑料污染已成为越南乃至全球最严重的环境问题之一，迫切需要找到全面和总体的解决方案来解决这一严峻的挑战，旨在实现人类未来可持续发展的目标。 循环经济被认为是通过保留塑料在经济中的价值、减少塑料泄漏到环境中来解决塑料污染问题的措施之一。

黎玉俊认为，为了促进塑料循环经济，需要包括塑料材料供应商、包装制造商、塑料废物处理和回收企业以及民众在内的所有利益相关者的共识和参与； 同时，需要各国之间的联合合作机制，及其应对塑料污染的优惠机制和政策。 各国需要发展技术基础设施和设计适当的产品，为塑料产品收集和回收生态系统提供服务，从而为企业和私营部门提供长期投资奠定基础。

在研讨会上，与会代表深入讨论了越南塑料废物环境的现状，确定了需要采取的核心行动，其中包括提高消费者对可持续包装的意识，促进生产者责任延伸（EPR）的实施，为回收项目提供绿色金融，提高当地在塑料废物和一般固体废物管理领域，以及解决与性别、包容性发展相关的问题的能力。 研讨会上的讨论和建议将发送给越南国家减少塑料废物伙伴关系行动计划（NPAP）工作小组。（完）