越南积极参加世界投资论坛的各场讨论会

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）自10月16日至20日在阿拉伯联合酋长国（UAE）阿布扎比（Abu Dhabi）举行世界投资论坛（WIF），就发展中国家面临的投资挑战进行讨论。

越通社驻日内瓦记者报道，越南计划与投资部副部长陈国方率团出席论坛，并在关于企业的部长级圆桌会议；关于公正能源转型的高级别会议：印度尼西亚、南非和越南的观点；能源转型投资过程的高级别会议；4.0工业和全球投资未来的高级别会议等各场讨论会上发表讲话。越南代表团还在阿布扎比国家展览中心投资村开设展位。

世界投资论坛开幕式结束后，2023年全球领导人投资峰会召开，讨论粮食安全、能源转型、医疗系统、供应链复苏能力和提高世界最贫困国家的生产能力等重要领域的投资需求。

另外，本次论坛还包括关于全球气候变化问题的谈判，为决策者寻找解决方案和支持全球气候谈判奠定重要平台。

2023年世界投资论坛呼吁各投资商在重塑世界经济，抓住能源、农业和卫生等领域转型过程带来的新机遇，为可持续发展提供转型解决方案发挥关键作用。另外，本次论坛还出台一套新投资政策，启动国际投资协定改革的多边论坛，与联合国世界旅游组织配合制定指导可持续旅游投资的原则。（完）