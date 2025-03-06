越南积极参与应对网络安全挑战的全球行动

在记者上，联合国驻印度尼西亚协调员吉塔·萨巴瓦尔（Gita Sabharwal）强调：“网络犯罪已成为一个紧迫问题，并正在重塑我们对安全、司法和经济稳定的认知。这是一种针对个人、企业和机构的跨国挑战。”



吉塔指出，当前的网络犯罪团伙正在以越来越复杂的方式扩大非法活动范围。这不仅削弱了各国经济，还影响到发展努力、社会稳定以及公众信任。加强跨境合作、共享情报信息，并建立健全法律和制度框架，是确保没有国家在网络安全领域处于脆弱状态的关键步骤。联合国愿意支持越南、印度尼西亚以及本地区所有国家，共同努力建设一个更安全、更具韧性的数字未来。



越南驻印度尼西亚特命全权大使谢文聪表示，该公约的通过是预防犯罪和刑事司法领域的历史性成就，也是首个全球性条约，专门应对网络犯罪带来的多重挑战。该公约尤具特殊意义，因为它是首个在亚洲——具体来说是越南首都河内公开签署的有关犯罪预防和刑事司法领域的公约。



对于越南和东盟而言，此刻体现了各国共同的愿望，即建立一个安全、可靠和包容的数字环境。在这一背景下，强调各方对该进程的共同所有权至关重要。

记者会场景。图自越通社

河内签署仪式不仅仅是一个象征性的活动，更是国际社会持续合作打击网络犯罪的延续。基于多年来的合作与进展，此次活动将成为推动对话、分享最佳实践，并加强政府、国际组织、私营企业和民间社会之间伙伴关系的重要平台。越南承诺确保这一活动成为促进《网络犯罪公约》实施及全球合作打击网络犯罪的有意义论坛。



为了确保这一重要活动的成功，越南已充分准备好承担后勤和财务责任，为讨论更加有效创造便利条件，同时保持最高水平的活动组织标准。



河内的签署仪式将象征多边主义的胜利，彰显全球共同决心，致力于打造一个更安全、更具韧性的网络空间。这是加强国际合作的重要契机，同时也重申各国对安全数字未来的承诺。



2024年12月24日，联合国大会正式通过《打击网络犯罪公约》，标志着全球打击网络犯罪努力的重要里程碑。该公约旨在加强国际合作，建立刑事化网络犯罪行为的统一标准，并提供技术支持和能力建设的框架。公约的正式签署仪式定于今年7月在越南河内举行。（完）