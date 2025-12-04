越南积极参与世贸组织年度贸易监督报告编制工作

据越通社驻日内瓦记者报道，世界贸易组织（WTO）于当地时间12月3日发布了关于国际贸易环境概况的年度贸易监督报告，越南是积极参与提供信息以编制此报告的46个成员之一。

报告显示，在2024年10月中旬至2025年10月中旬期间，全球受新关税以及其他进口措施影响的商品进口总值高达2.64万亿美元（相当于全球进口总额的11.1%），较上年同期的6110亿美元增长了三倍多，创下15年多来的最高水平。在出口方面，受影响的贸易总值约为2.966万亿美元（较上一报告期的8880亿美元增长了超过两倍）。

在世贸组织贸易政策审议机构（TPRB）的会议上，总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉强调，关税措施的大幅增加反映了自年初以来保护主义抬头的趋势。目前，全球近20%的进口货物正受到自2009年以来实施的关税及其他类似措施的影响，而仅一年前这一比例为12.6%。不过，她也注意到成员们努力通过促进对话而非报复来便利贸易，这体现了保持跨境贸易畅通的承诺。世贸组织总干事呼吁世贸组织成员利用当前背景，推动世贸组织拖延已久的改革，同时解决与近期单边措施相关的一些潜在关切，并对世贸组织进行重新定位，以更好地把握新的贸易机遇。

世贸组织经济专家预测，2025年世界货物贸易增长率为2.4%，2026年为0.5%。预计2025年上半年贸易增长将更为强劲，原因包括为避免关税而进行的进口活动、对人工智能相关产品的需求增加，以及大多数世贸组织成员之间（尤其是发展中经济体之间）贸易的持续增长。（完）