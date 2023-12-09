越南积极准备必要条件来迎接外资流入

越南政府办公厅第9606/VPCP-QHQT号文件指出：在审议计划与投资部提出的建议后，越南政府副总理陈流光要求各部委、行业和地方尽快实施政府总理有关批准《2021-2023年外国投资合作战略》的第677号决定和有关批准《实施2021-2030年对外投资合作战略的行动计划》的第308号决定中明确的措施。

同时，陈流光副总理要求计划与投资部同各地方协调加强对投资的国家管理、监督，及时采取提醒和修正措施；推动投资后支持，减少和防止与外国投资者发生纠纷。

计划与投资部协调和支持各地方本着互惠互利的原则，推动洽谈、提供政策咨询、准备必要条件以迎来外资流入； 宣传和促进越南做好迎接新一代投资浪潮的准备，如：强大的经济发展潜力、便利的投资环境、不断改善的基础设施、高素质人力资源等。

与此同时，完善适用全球最低税率的高新技术项目非税投资扶持政策。

陈流光副总理指示财政部牵头并协调各部委尽快研究和评估影响，为政府和国会颁布有效的政策和适当的路线图当好参谋助手，以在实施全球最低税规定时最大限度地减少负面影响并有效适应，调整越南投资激励框架以适应新形势，提高吸引外资的竞争力。

工贸部加快政策的颁布和实施，使辅助工业能够满足今后发展需要，使越南辅助企业能够在今后投资浪潮中对接和参与外资企业的供应链；按照新批准的《第八号电力规划》推进能源项目实施，尽快解决部分地区电力短缺问题。

此外，陈流光副总理还指示自然资源与环境部、劳动荣军与社会部、教育部、科技部、信息与传媒部、国防部、公安部以及各省、中央直辖市人民委员会根据职责范围开展相关工作。（完）