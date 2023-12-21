越南积极保障少数民族地区和山区学生的学习条件

越南政府总理范明政于2023年12月20日刚签署了关于保障学龄前儿童、寄宿生、半寄宿生、少数民族地区和山区学生的食宿、生活和学习条件的第1385/CD-TTg号通知。

近年来，越南政府和政府总理经常关注和颁布相关机制、政策、方案和项目，以确保尤其是少数民族地区、山区、特困地区的学龄前儿童、寄宿和半寄宿学生的食宿、生活和学习条件。

部分地方落实不到位，影响了学龄前儿童和学生的生活和学习条件。为继续提高学前儿童、寄宿生、半寄宿生、少数民族、山区学生的教育和保育质量，政府总理要求各部门、地方按照政府总理签发的有关特困地区学生的帮扶政策、2021-2030年少数民族地区和山区经济社会发展目标计划、2021~2025学校健康计划、2022~2030特困地区学龄前教育发展扶助计划等的相关规定。

教育培训部牵头并同各省市人民委员会配合对山区、少数民族地区学前儿童和学生餐食的实施情况进行检查和指导，严肃处理有违法行为的团体和个人。

加强对教育机构民族教育政策落实情况、食品卫生安全、校园安全、预防校园意外伤害、防火防爆等工作的指导、管理和检查。

指导严格执行财务、资产管理、教育设备采购、师德师风等方面的规定；加强国家对教育的管理；积极构建安全、健康、友善的教学环境。

少数民族委员会有效利用《2021-2030年山区和少数民族地区经济社会发展教育目标计划》的资源，确保实现“让所有贫困乡村的学校都成‘坚固校’的标准。”

各省、市人民委员会核查、评估、调集资源，保障学前儿童和在校学生的食宿、卫生、学习条件，同时加强对政策执行情况的检查和监督等。（完）