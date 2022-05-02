越南积极促进劳动力市场快速和可持续复苏

根据越南统计总局的一份报告，尽管新冠疫情持续蔓延，但由于政府安全适应战略有效实施和新冠疫苗覆盖率处于较高水平，劳动力市场转好并逐渐恢复。

据2022年第一季度进行的考察结果显示，全国15岁以上的就业人数约5000万人，比上一季度增加近100万人，比去年同期增加13万人。劳动年龄群体中失业人数约130万人，比上一季度减少了 13万多人。

另一个积极成果是劳动者收入有所改善。平均员工月收入达 640万越盾，与以前相比有所增加。其中，工业和建筑业劳动者的月平均收入为730万越盾，是平均收入增长最高的行业。

2022年第一季度，劳动年龄人群中失业人数约达110万人，比上一季度下降了近50万人。

据河内市就业服务中心副主任武光成介绍，今年，尤其是年初期间，招聘需求不断增加，集中在服装、电力、电子、快递、服务贸易、批发零售以及信息技术、银行等领域。此外，贸易中心、游乐园、超市等服务领域的招聘需求巨大。



根据胡志明市人力需求和劳动力市场信息预测中心（Falmi）预测，若新冠肺炎疫情得到有效控制，企业需要招聘28万至31万名员工，其中第二季度岗位需求超过7.2万人，第三季度近7.4万人，第四季度约7.7万人。若疫情依然扩散蔓延，全市岗位需求也在25.5万至28万人区间。

越南统计总局副局长阮忠进表示，尽管2022年第一季度劳动力市场有所改善，但仍缺乏可持续性。



面对此情况，统计总局提出了一系列解决方案，如积极采取措施改善营商投资环境，为企业和劳动者提供支持，加快落实经济复苏计划。同时，政府应制定吸引劳动者政策，研究制定适当的培训计划，提高劳动力质量，改善经济竞争力。

越南劳动、荣军与社会部就业局局长武仲平表示，根据政府总理今年颁布的第8号决定，约有340万名员工将受益于租金补贴政策。该政策帮助员工安心工作，支持企业留住员工，放心发展生产经营活动。



越南劳动、荣军与社会部部长陶玉容强调，完善机制制度，支持就业和劳动力市场发展是经济复苏的重中之重。劳动、荣军与社会部2022 年的重点工作任务是维持劳动力市场，特别是在工业园区、出口加工区的劳动力市场，采取措施，帮助企业留员工稳岗位，不让劳动力短缺问题出现，支持劳动者从国家就业基金获得贷款，解决就业问题。（完）