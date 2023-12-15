越南科技副部长裴世维会见美国-东盟商业理事会数字经济企业代表团一行

12月14日，越南科技部副部长裴世维在河内会见了由美国-东盟商业理事会副总裁兼区域首席执行官布莱恩·D·麦克菲特斯（Brian D.McFeeters）和亚太区全球政策和政府关系执行董事Seow Hiong Goh同为团长的美国-东盟商业理事会数字经济企业代表团一行。

布莱恩·麦克菲特斯表示，越南是推动数字经济发展的重要市场。因此，美国-东盟商业理事会数字经济企希望参与并支持越南数字经济的发展。

Seow Hiong Goh表示，越南目前没有针对人工智能的具体政策，但有许多公司在开发人工智能产品，例如FPT AI、TPS AI、Zalo AI、VinAI Research等公司。因此，越南应制定并完善符合人工智能应用的法律法规，同时参考国际经验。

裴世维表示，越南一直关注人工智能发展战略及相关管理政策，确保该产业的可持续发展。希望美国数字经济企业代表团就人工智能、技术基础设施、高科技、知识产权等双方共同关心的领域与越方深入交换意见，进而帮助越南制定及完善科技领域的政策。

裴世维指出，越南对高科技领域实行了最高水平的激励措施，对于技术、优先产品和高科技企业都制定了优先政策。双方应趁此机会就共同关心的问题交换信息，其中关注支持高科技基础设施的建设。

会上，双方重点讨论了数字社会经济发展计划的优先顺序；越南2024年数字化转型战略；发展云计算、人工智能等新兴技术。（完）