越南科学技术部副部长裴世维：修改 《科学技术法》为国家创新系统构建法律走廊

越南科学技术部副部长裴世维表示，越南将早日修改 《科学技术法》，赶上世界的趋势。

裴世维向越通社记者表示，2000年首次颁布和2013年修改的《科学技术法》在为科学技术活动构建法律走廊，促进国家经济社会发展中发挥了重要作用。然而，当前世界局势发生深刻变化，特别是科学技术快速发展和数字技术爆炸式发展，《科学技术法》需要亟待修改。《科学技术法》的修改还需要加强吸引企业部门对研究和开发活动的投资和人力资源。

裴世维透露，《科学技术法》（修正案）预计将构建全面法律走廊，以促进国家创新体系的发展，同时鼓励企业、社区和国家管理机构的创新创意活动。

他认为，《科学技术法》（修正案）要有加强吸引社会投资的政策。首先，国家将开展扶持计划，以促进研究成果的转让并促进校企对接。此外，这部法律还需要为企业尤其是中小企业建立税收优惠、土地租金减免等优惠机制。

裴世维还提出修改《科学技术法》的一些建议。具体是，为各所大学发展科技活动，要有研究内容、活动内容甚至投入资金。此外，为完成学业后的研究生提供扶持计划。同时，要建设科技优秀中心，将研究与培训紧密相结合。目前，越南正在鼓励各所大学设立衍生企业。这些业务不仅为大学创造收入，而且有助于将研究成果商业化。

至于科学技术的财政投入机制，裴世维强调，首先要把《科学技术法》的规定与现有的财政政策结合起来，最大限度地利用这些政策的优势；有效利用投资和资源；在使用科技投资资金（包括国家公共投资资金和企业资金）时，调整采购和招标规定；研究新问题和核心技术；从国外购买研究成果和发明，然后将其转让给企业，以便他们可以使用和开发。（完）