越南祝贺老挝人民革命党成立70周年

阮明心大使向老挝人民革命党中央委员会转交了越共中央委员会的贺电，并转交了越共总书记苏林向老挝总书记、国家主席通伦·西苏里，原老挝国家主席坎代•西潘敦，原老挝人民革命党中央总书记、国家主席朱马里•赛雅颂和本扬·沃拉吉赠送的花篮。



阮明心大使对老挝人民革命党在70年光荣历史中取得的伟大和全面成就表示祝贺时强调，这也是越南党、国家和人民的共同喜悦，以及巨大的鼓舞和激励。



阮明心强调，越南党、国家和人民始终大力、全面支持老挝的革新事业，并坚信，在老挝人民革命党的英明正确领导下，老挝人民将继续在各个领域取得新的更大成就，成功建设一个和平、独立、民主、统一及繁荣的社会主义老挝国家，人民群众的物质和精神生活得到改善。



阮明心对老挝党、国家和人民给予越南党、国家和人民的巨大、宝贵、真诚、有效支持和帮助表示深切感谢，并重申，将永远维护和培育越老特殊关系，使其不断发展、开花结果。



会见场景。图自越通社

老挝对外联络部代理部长布恩莱亚·潘达诺冯（Bounleua Phandanouvong）衷心感谢越南党、国家和人民在过去国家解放斗争时期以及当今革新和发展事业中给予老挝党、国家和人民真诚、有效、及时的支持和帮助。这是对老挝国家和人民的巨大鼓舞和激励。



阮明心与布恩莱亚·潘达诺冯高兴地看到由伟大的胡志明主席和敬爱的凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席亲手缔造并由两党、两国历代领导人和人民精心培育的越老之间伟大友谊、特殊团结和全面合作关系不断得到巩固和发展，并在各个领域日益走深走实，造福两国人民，致力于世界和地区的和平、稳定、合作与发展。



双方还就未来的合作内容进行讨论，并强调，将密切配合，有效落实两党、两国高层领导人所达成的协议以及越老政府间双边合作委员会第47 次会议期间签署的合作计划。



此前，同一天，阮明心大使一行前往凯山·丰威汉博物馆敬献花篮。（完）