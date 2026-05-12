越南祖国阵线第十一次全国代表大会首个工作日顺利结束

5月11日下午，越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）首个工作日顺利结束。

大会召开前夕，当天上午，与会代表瞻仰胡志明主席主席陵，随后前往河内北山路的英雄烈士纪念碑敬献花圈和进香。

下午，大会举行第一场会议。与会代表讨论并协商选举大会主席团和秘书处，并通过大会议程和工作规程。

会上，与会代表听取2024-2026年越南祖国阵线中央委员会、主席团、常务委员会的述职报告草案。

2024-2026年工作成果中，越南祖国阵线中央委员会总结了以下经验教训：必须紧跟党的领导、国家的政策和法律以及大会决议。中央委员会、主席团和常务委员会要团结、统一、负责、拥有坚定的政治立场以及关于阵线活动的知识和实践经验。在中央委员会、主席团、常务委员会的活动中发扬民主是重要、首要的要求，创造阵线组织的创新动力。

在此基础上，始终密切联系、把握各阶层人民的思想、愿望和正当要求，深刻贯彻“以民为本”的观点，人民是革新、建设和保卫祖国事业的主体和中心。加强与国家各机关的协调以确保有效运作机制；加强与各成员组织的协商、协调和统一行动。充分发挥各成员组织的作用和责任，真正革新越南祖国阵线中央委员会的思维和行动，以满足新时期国家发展的要求。

大会还听取关于修改和补充《越南祖国阵线章程》的呈文。

随后，与会代表就关于报告的标题、大会的方针；评价、补充全民族大团结情况；分析、评价以补充、强调2024-2026年阵线工作取得的成果；未来凝聚、发扬全民族大团结力量面临的挑战和问题；关于下一任期越南祖国阵线的方向、目标、指标、行动计划；关于越南祖国阵线章程修改补充草案等内容进行讨论并提出意见。

大会将于5月12日举行全体会议。按计划，下午，与会代表将讨论并通过越南祖国阵线第十一届中央委员会（2026-2031年任期）人事方案；协商选出越南祖国阵线第十一届中央委员会委员；第十一届越南祖国阵线中央委员会（2026-2031年任期）第一次会议。 （完）