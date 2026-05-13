越南祖国阵线第十一届中央委员会人事方案获通过

5月2日下午，越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）通过了越南祖国阵线第十一届中央委员会人事方案，并协商推选出越南祖国阵线第十一届中央委员会委员。

大会通过了越南祖国阵线第十一届中央委员会（2026-2031年任期）委员人数为405人；中央委员会主席团委员为72至100人；中央委员会常务委员会委员为12人。

越南祖国阵线第十一届中央委员会的结构与组成方案如下：各成员组织负责人为62人；各省、直辖市越南祖国阵线委员会主席为34人；各界代表人士为；越南祖国阵线中央委员会机关专职干部为16人。

关于人员结构，党外代表为201人（占50.62%），第十届代表占50.1%；女性代表为93人（占23.4%），第十届代表占21.9%；少数民族代表为105人（占26.5%），第十届代表占25.4%；宗教界人士代表为78人（占19.7%），第十届代表占17%；具有大学及以上学历者为316人（占81.6%），第十届代表占80.7%。

关于年龄分布：40岁及以下代表为41人（占10.3%）；41至60岁代表为179人（占45.1%）；61岁及以上代表为177人（占44.6%）。

大会已协商选出397人参加越南祖国第十一届阵线中央委员会（尚缺8人，将在任期内根据实际情况适时补充）。

明日（5月13日），越南祖国阵线第十一次全国代表大会将举行闭幕会。（完）