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越南祖国阵线代表团对印度进行工作访问
越南通讯社驻新德里记者报道，访问印度期间，越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长阮氏秋霞女士一行分别与印度共产党（马克思主义）（CPIM）政治局委员、对外委员会主任玛丽亚姆·亚历山大·巴比（Mariam Alexander Baby），印度共产党 （CPI）政治局委员 R. Venkaiah，印度文化关系委员会（ICCR）主任 Rajeev Kumar举行工作会议；探访越南驻印度大使馆干部和工作人员，会见旅居印度越南人社群代表。
在各场工作会议和会见上，阮氏秋霞女士强调了越南祖国阵线代表团此访的目的是为进一步加强越南和印度两国人民传统友谊和团结以及两国各领域合作作出贡献。
阮氏秋霞女士表示，越南党、国家和越南祖国阵线始终重视文化交流，为人民团体在文化工作中发挥独特优势创造最佳条件。她表示希望印度政府、政党和组织继续发挥作用，与包括越南祖国阵线和社会政治组织在内的越南合适伙伴进行更深入、更广泛的联系；利用丰富多样的合作形式，使越印民间外交和文化交流日益深入、务实、有效发展。
印度共产党（马克思主义）、印度共产党和印度文化关系委员会等领导人高度评价越南祖国阵线代表团对印度进行工作访问，重申印度始终优先与越南发展关系，强调两国需要充分发挥潜力，尽快推动两国关系迈上新的、更深层次、更有效的发展阶段。（完）