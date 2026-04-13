越南祖国阵线中央委员会呼吁响应2026年人道主义月

越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀刚致信呼吁各机关、组织、企业、爱心人士及国内外越南同胞积极响应2026年人道主义月。内容如下：

“多年来，各机关、组织、企业、爱心人士及国内外越南同胞一向弘扬民族大团结传统和互帮互助精神，保持崇高的国际责任，在国内同胞和国际友人遇到困难时给予及时、有效的帮助。

落实越共中央书记处的主张，人道主义月（每年五月）是社区扶持困难群体，宣传推广人道主义价值的专项行动月，为各组织、企业和个人携手同行，传播爱心提供重要契机。2026年是越南红十字会成立80周年，因此，今年人道主义月更具特殊意义。

值此机会，我谨代表越南祖国阵线中央委员会，呼吁国内外各机关、组织、企业、爱心人士以及国内外越南同胞积极响应并携手支持人道主义月，重点关注以下几个方面：

一、在国内构建可持续的生计和社会保障体系：提供资金、生产工具；建设坚固的人道主义设施，支持健康护理、急救并及时援助受灾群众。

二、确立国际人道责任：携手帮助遭受自然灾害、疫情和动荡影响严重的国家，特别是传统友好国家；为建设一个充满人道主义关怀、负责任且热爱和平的越南形象贡献力量。

所有善款敬请汇至越南红十字会中央委员会。红十字会负责直接接收、管理和协调各项捐款，承诺确保公开、透明，帮扶精准并实现效益最大化。

账户名称：越南红十字会中央委员会

账号：2022，越南军队股份商业银行（MB bank）第3支行

内容：2026年人道主义月

越南祖国阵线中央委员会谨向所有慈善机构、爱心人士致以最诚挚的谢意”。（完）