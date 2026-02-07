越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀会见柬埔寨人民党副主席

在越共中央总书记苏林和越南高级代表团对柬埔寨王国进行国事访问框架内，2月6日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀会见柬埔寨人民党（CPP）副主席、柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席梅森安（Men Sam An）。

越通社驻金边记者报道，会见中，梅森安再次祝贺越南共产党第十四次全国代表大会圆满成功，并对越南在各领域取得的全面发展成就表示高度赞赏。



她强调，越共中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会的会晤以及双方各部委、地方之间合作文件的签署和交换充分体现了两国睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的关系。她希望越南与柬埔寨继续加强合作，不断深化传统友好关系，造福两国人民，致力于地区和平、稳定、合作与发展。柬埔寨祖国发展团结阵线将持续加强宣传与教育，让柬埔寨人民，尤其是年轻一代更加自觉承担起巩固和培育两党、两国合作关系的重任。



裴氏明怀强调，越柬两党、两国以及两个阵线组织之间的关系不断得到巩固和发展。她高度评价两国阵线在边境地区成功开展民间交流活动，为维护和平稳定并增进边境地区团结、友谊作出贡献。双方将联合制定纪念越南与柬埔寨建交60周年（1967.6.24—2027.6.24）的活动，从而加强宣传和教育，帮助各阶层人民更深入地了解双边关系的意义和重要性。



裴氏明怀希望柬埔寨祖国发展团结阵线和各级政府为越裔柬埔寨人创造便利条件。值此机会，她邀请梅森安同志和柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会成员今年3月对越南进行工作访问。（完）