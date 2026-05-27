越南祖国阵线中央委员会主席致信祝贺2026年佛诞大典

值此佛历2570年(阳历2026年)佛诞大典到来之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀5月26日向越南佛教神职人员、诸位僧尼和全体佛教信徒致贺信。



裴氏明怀在贺信中，代表越南祖国阵线中央委员会，向越南佛教神职人员、诸位僧尼和全体佛教信徒致以最美好的节日祝福。



裴氏明怀表示，近期，在机遇与挑战并存的背景下，凭借党的英明领导，政府的果断指导、国会的同行、各阶层人民，其中包括各级越南佛教协会及国内外僧尼、信众的积极贡献参与，越南在多个领域取得了巨大成就。经济社会发展，国防安全得到巩固，社会保障得到保障，人民生活得到改善，国家在国际舞台上的地位和威望得到提高。越南佛教协会始终高举‘护国安民’、‘佛法与民族同行’的精神，积极建设和发国家展，培育社会道德，巩固全民族大团结，为国家的共同成就做出贡献。



裴氏明怀代表越南祖国阵线中央委员会对越南佛教协会以及国内外佛教信徒对国家所做出的贡献给予认可和表彰。

裴氏明怀相信，越南佛教协会及佛教信徒将继续发扬爱国传统，高举‘护国安民’、‘佛法与民族同行’的精神，决心与全党、全军、全民一道团结、携手、同心协力，在新纪元把国家建设得日益富强、繁荣、文明、幸福。（完）