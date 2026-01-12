越南祖国阵线中央委员会主席向中国人民政治协商会议全国委员会致贺电

贺电指出，值此越中建交76周年之际，裴氏明怀代表越南祖国阵线中央委员会并以个人名义，向中国人民政治协商会议全国委员会主席 王沪宁以及中国政协全国委员会全体同志致以热烈祝贺和诚挚友好情谊。



贺电强调，76年来，越中传统友好与全面合作关系不断巩固和发展，成为由两国历代领导人和人民精心培育的宝贵财富。在越南共产党和中国共产党的领导下，越中全面战略合作伙伴关系持续取得重要成果，为两国人民带来切实利益，并为地区和世界的和平、稳定与发展作出积极贡献。



贺电高度评价中国人民政治协商会议全国委员会在推动两国人民交流、促进友好合作方面发挥的重要作用和作出的积极贡献，认为这有助于增进相互理解，夯实越中关系可持续发展的社会基础。贺电表示，相信在“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”的方针和“同志加兄弟”的精神指引下，双方组织间的友好合作关系将在今后不断加强，为进一步深化两党、两国和两国人民之间的全面战略合作伙伴关系作出积极贡献。



贺电同时祝愿王沪宁身体健康、幸福成功，祝中国人民政治协商会议全国委员会不断发展，祝越中友谊万古长青、世代相传。（完）

越通社