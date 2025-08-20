越南祖国阵线中央委员会主席会见中国驻越大使何炜

越共中央政治局委员、越共中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战8月20日下午在河内会见了中国驻越南大使何炜。



杜文战向中国驻越大使通报越南国情，高度评价近年来，越中两党两国关系保持良好发展势头；尤其是高层交往与接触频繁，政治互信不断增强，充分体现了两党两国“同志加兄弟”的深厚情谊和传统友好关系，为两国人民带来切实利益。



两国务实合作呈现出诸多亮点和新突破。交通互联互通，尤其是标准轨铁路对接取得了突破性进展。地方合作与民间交流活动如火如荼。



杜文战希望，中国驻越南大使馆继续同越南有关部门密切协调，办好高层互访和交流活动，持续推动双方互惠互利合作；着力推进各项重大且具有标志性的项目，高度重视两国间标准轨铁路对接等。双方积极拓展科技领域合作，使其成为新的亮点和推动中越关系发展的新增长动力。

此外，双方将进一步巩固社会基础，深化文化、教育、旅游等领域合作；办好2025年越中人文交流年以及庆祝越中建交75周年系列活动，把这一契机作为推动民间交流与友好宣传的重要平台。双方将发挥越南祖国阵线与中国政协的作用，促进两国民众和青年一代交流；做好舆论引导和宣传工作，加强对越中睦邻友好传统的宣传，夯实两国关系发展的社会基础。



杜文战建议中国驻越大使馆继续与越南祖国阵线中央委员会保持密切协调，共同推动两个机构在中央和地方层面上的交流与合作；不断拓展具体而务实的合作内容和形式；鼓励双方各级祖国阵线委员会、政协以及双方成员组织，尤其是青年、妇女、工会等政治社会团体，进一步加强交流与合作。



中国驻越大使何炜表示，近年来，越中两国在经济社会发展方面取得了显著成就。两国已形成了卓越的经济格局，其中越南在双边经贸、文化合作等方面也取得了许多重要成果。



何炜大使高度评价越南祖国阵线在弘扬大团结精神、维护政治稳定方面的重要作用。特别是在苏林总书记的领导下，越南正在推进机构和行政单位的精简重组，为未来的发展奠定基础。



何炜大使希望在其履职过程中能够得到越南祖国阵线中央委员会的密切配合，从而推动落实两党两国高层领导人达成的共识，同时促进越中两国人民之间的交流、合作与相互理解。（完）