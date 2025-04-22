越南祖国阵线与中国全国政协共促友谊

4月22日上午，题为“凝心聚力共促友谊”的越南祖国阵线中央委员会与中国全国政协暨边境省份组织第三次友好交流活动在中国广西壮族自治区南宁市正式开幕。

越通社驻中国记者报道，越共中央委员、越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长阮氏秋河，中国全国政协副主席咸辉等两国领导代表出席活动。

咸辉表示，两国是山水相连的友好邻邦。自两国建交以来，由胡志明主席和毛泽东主席以及前辈们亲手缔造与培育的“越中情谊深、同志加兄弟”日益密切，是两国人民的宝贵财富。中越两国在争取民族独立、解放斗争中并在两国发展道路上相互帮助与支持。

咸辉表示，中国全国政协与越南祖国阵线中央委员会的交流是中越友好关系中极为重要的活动，为促进两国人民友谊，丰富具有战略意义的中越命运共同体内涵作出贡献。

两国高层领导人高度重视友好交流活动，并多次将其纳入两国联合声明内容。在中共中央总书记、国家主席习近平成功对越南进行国事访问后，双方立即在广西联合举办第三次友好交流活动。这是落实两党两国高层领导人重要共识的有意义活动。

本次友好交流活动为双方分享经验，促进各领域合作开辟机遇，从而不断深化全面战略伙伴关系，促进构建具有战略意义的越中命运共同体。

阮氏秋河在开幕式发表讲话时表示，第三次友好交流活动是纪念两国建交75周年暨“越中人文交流年的充满意义活动。

阮氏秋河表示，越南党、国家和人民对习近平访越取得的重要成功感到高兴。此访达成许多具有战略意义的重要共识，有助于推动越中全面战略合作伙伴关系和命运共同体建设进入新发展时代。

阮氏秋荷强调，越南祖国阵线中央委员会和中国全国政协将竭尽全力以最高的政治决心和最强有力的行动共同有效落实高层共识。

阮氏秋河同时指出，本次交流活动是双方评估近年来合作结果，分享发挥全民力量的经验、凝聚社会力量、促进国家发展、加强交流的重要契机。

*此前，阮氏秋河会见了中共中央委员、广西壮族自治区党委书记陈刚。

陈刚表示，越南祖国阵线中央委员会高级代表团访华之旅是在中共中央总书记、国家主席习近平成功对越南进行国事访问之后进行的。习近平访越期间，两国领导人发表了越中联合声明，持续深化两国全面战略合作伙伴关系，加快构建具有战略意义的越中命运共同体。其后，广西壮族自治区党委常委会召开了会议，研究两国高层领导人所发表的联合声明，并根据联合声明的内容提出了一些目标，如加强党组织的交流、积极开展人文交流、加强双方贸易往来，深化广西与越南边境省份的贸易合作。

阮氏秋河强调，越南党和国家重视与中国发展友好合作和长期稳定的关系，将其视为越南外交政策中的一贯政策、客观要求、战略选择和头等优先。越南高度重视与中国各地方，尤其是广西的交流合作关系；一贯为越南各地方进一步加强与广西的友好交流、务实合作、互利共赢创造一切便利条件。

阮氏秋河希望广西注重加强与越南边境省份的合作关系，推动双方在文化、教育、科技、人工智能、高质量人力资源等方面合作关系不断走深走实，加强边境管理合作，建设和平、友好、合作、发展的越中边境线。

*当天，阮氏秋河与中国全国政协副主席咸辉举行会晤。咸辉强调，两国间的良好友谊通过两党两国领导人的高层互访不断得到巩固和加强。越南祖国阵线中央委员会高级代表团此次访问具有重要意义。特别是，中国全国政协与越南祖国阵线中央委员会的关系不断良好发展，从而提出积极合作方向。

阮氏秋河强调，越南党和国家一向重视与中国的对外合作关系，并认为这是越南的首要关切，同时强调，越南祖国阵线继续保持与中国全国政协的经验交流机制。

阮氏秋河希望越中双方研究制定双方合作计划，扩大合作范围，为越南7个边境省份祖国阵线干部开展更多交流活动创造便利条件。

*在第三次友好交流活动框架内，两国代表共同植下友谊树，并参观考察了广西经济社会发展情况。（完）