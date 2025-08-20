越南社会主义共和国政府成立80周年庆典隆重举行

在全国热烈庆祝八月革命胜利80周年和九二国庆80周年（1945—2025）的氛围中，越南政府隆重举行越南社会主义共和国政府成立80周年（1945年8月28日—2025年8月28日）庆典。这是政府首次举行建政府纪念活动。



出席庆典的有各位越共中央政治局委员、原政治局委员：总书记苏林，原总书记农德孟，国家主席梁强，政府总理范明政，原政府总理阮晋勇，国会主席陈青敏，原国会主席阮生雄、阮氏金银，书记处常务书记陈锦秀等。

在党的领导下，越南政府80年为国为民的光辉历程

越南政府总理范明政在纪念讲话中指出，1945年8月28日，越南民主共和国临时政府向全国同胞和全世界郑重宣告新政府成立，并公布由胡志明主席担任主席的全国统一内阁名单，标志着民族数千年建国卫国历史上第一个革命政府的诞生，当时政府设有13个部委。

回顾政府80年的发展历程，虽然经历了无数艰难考验，但同时也是越南革命无比光荣、自豪和辉煌的历程。在党中央、敬爱的胡志明主席以及历届中央政治局、书记处和总书记的直接领导下，从1945年的越南民主共和国临时政府到今天的越南社会主义共和国政府，始终团结一致，上下一心，不断努力奋斗，坚持不懈，一切为了“民族独立与社会主义相结合”的目标，为了人民的幸福温饱，取得了重大胜利，创造了多次“扭转局势、转变格局”的历史性转折，取得诸多重大成就。



其中包括在民族独立、人民自由的新纪元里集中建设越南新国家、新政府，保卫八月革命的成果；承担历史使命，为打败法国殖民侵略、取得“煊赫五洲、震动地球”的奠边府大捷作出贡献；为打败美帝国主义侵略、实现南方完全解放和国家统一作出重要贡献；集中建设社会主义国家并推进战后重建。

同时，越南政府成功实施革新开放和融入国际主张和路线，国家取得了具有历史意义的巨大成就；坚决捍卫独立、主权和领土完整；维护政治安全和社会秩序；全面推动对外工作和国际一体化；保持国家发展的和平稳定环境；集中落实精简政治体系组织、提高运行效能的方针，并建设两级地方政府模式；全面发展国家，奠定基础和远景，在民族奋发图强新纪元创造发展突破口。



范明政总理强调，要发挥近年来取得的重要成就，为实现党的十三大提出的“两个一百年”战略目标，在党的领导和国会的协同下，政府正集中指导各级、各部门和各地方努力完成2025年的主要目标和指标，力争实现GDP增速超过8%，为2026—2030阶段及今后实现两位数增长奠定坚实基础。



与祖国携手迈向新时代

范明政强调，政府将集中精力促进三大战略突破，确立新的增长模式，重组经济，推动工业化、现代化，形成新的生产力。同时，坚决落实四大支柱，包括发展科技创新和数字化转型，加快融入国际社会，推动立法和执法改革，促进民营经济发展。有关国有经济、教育、医疗、文化发展的法令正在加快完善。

秉持“资源源于思维与视野，动力源于创新，力量源于人民与企业”的方针，政府始终重视以内力为根本、战略和决定，外力为重要和突破口。当前，一系列重大基础设施项目正在加快实施，包括高速公路、机场、港口、高速铁路、数字基础设施预计教育、医疗等基础设施。力争在2025年内完成3000公里高速公路和1000公里沿海公路。

范明政强调，80年来，在党的领导下，历届政府始终展现高度决心和果断行动，与全民、全军携手取得具有历史意义的巨大成就。

进入新阶段，机遇与挑战并存，但挑战大于机遇。政府将继续发扬“人民公仆”精神，把人民利益放在首位，推动创新，发扬自强不息精神，努力实现党的十三大提出的两个百年战略目标。

范明政呼吁国家行政体系中的干部、公务员和劳动者提高责任意识，进尽全力服务祖国、服务人民，做到言行一致，敢想、敢做、敢于担当。全国同胞、战士、海外侨胞和企业界弘扬爱国精神，发扬团结、仁爱传统，共同建设富强、民主、文明、幸福的越南。

范明政衷心感谢并希望国际组织、各国伙伴和朋友继续携手合作，支持越南在快速、可持续发展的道路上稳步前行。他强调，在党的领导、国会的协同、祖国阵线的支持以及全民团结的力量下，越南必将坚定迈入新时代，实现胡志明主席生前所愿的“越南能够与五大洲强国比肩”。

在庆典上，越共中央总书记苏林将发表重要讲话。越通社将继续对相关信息进行更新报道。（完）