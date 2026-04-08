越南社会主义共和国政府成员（2026-2031年任期）

在2026年4月8日上午的会议上，越南国会表决通过了关于批准任命2026-2031年任期政府副总理、部长及其他政府成员的决议。



越通社谨向读者介绍越南社会主义共和国政府成员（在2026年4月第十六届国会第一次会议健全后）。

政府总理

越共中央政治局委员、政府总理 黎明兴

出生日期：1970年12月11日

籍贯：河静省四美乡

学历：公共政策硕士；公共政策学士；外国语学士（法语）

越共第十三、十四届中央政治局委员；

第十三、第十四届中央书记处书记；第十二、第十三、第十四届中央委员；第十五、十六届国会代表

政府副总理

越共中央政治局委员、政府常务副总理 范嘉足

出生日期：1965年5月22日

籍贯：宁平省南宁乡

学历：公共行政管理硕士；行政管理学士；对外经济专业学士

越共第十四届中央政治局委员；第十四届中央书记处书记：第十三、十四届中央委员；第十六届国会代表



越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长 潘文江大将

出生日期：1960年10月14日

籍贯：宁平省鸿光坊

学历：军事科学博士

越共第十三、十四届中央政治局委员；第十二、十三、十四届中央委员；第十五、十六届国会代表



越共中央书记处书记、政府副总理 范氏青茶

出生日期：1964年1月21日

籍贯：乂安省万安乡

学历：教育管理硕士；语文学士

越共第十四届中央书记处书记；第十二、十三、十四届中央委员；第十五、十六届国会代表。



越共中央委员、政府副总理 胡国勇

出生日期：1966年8月15日

籍贯：嘉莱省提格（Đề Gi）乡

学历：法学硕士

越共第十三、十四届中央委员；第十二届国会代表



越共中央委员、政府副总理 黎进珠

出生日期：1969年10月5日

籍贯：西宁省龙字乡

学历：法学博士

越共第十三、十四届中央委员；第十五届国会代表



越共中央委员、政府副总理 阮文胜

出生日期：1973年9月12日

籍贯：河内市慈廉坊

学历：经济学博士；货币流通硕士；经济学学士（金融-信贷专业）

越共第十二届（候补）、第十三、十四届中央委员；第十四、十五、十六届国会代表

部长及部级机构首长

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长 潘文江大将

出生日期：1960年10月14日

籍贯：宁平省红光坊

学历：军事学博士

越共第十三届、十四届中央政治局委员；第十二届、十三届、十四届中央委员；第十五届、十六届国会代表



越共中央政治局委员、公安部部长 梁三光大将

出生日期：1965年10月17日

籍贯：兴安省协强乡

学历：法律学学士、刑事侦查学学士

越共第十三届、十四届中央政治局委员；第十三届、十四届中央委员；第十六届国会代表



越共中央政治局委员、外交部部长 黎怀忠

出生日期：1961年4月27日

籍贯：顺化市水春坊

学历：法学博士、国际法与外交学硕士、国际关系大学

越共第十四届中央政治局委员；第十三届中央书记处书记；第十二届、十三届、十四届中央委员；第十五届、十六届国会代表



越共中央委员、内务部部长 杜清平

出生日期：1967年3月15日

籍贯：金瓯省知排乡

学历：经济学硕士、政治经济学、政治学学士

越共第十三届、十四届中央委员；第十五届、十六届国会代表



越共中央委员、司法部部长 黄青松

出生日期：1966年12月25日

籍贯：乂安省佳乐乡

学历：法学硕士

越共第十三、十四届中央委员；第十三届、十四届、十五届、十六届国会代表。



越共中央委员、财政部部长 吴文俊

出生日期：1971年8月2日

籍贯：北宁省莲暴乡。

学历：金融银行学硕士、大学金融信贷学士。

越共第十三届、十四届中央委员；第十五、十六届国会代表



越共中央委员、工贸部部长 黎孟雄

出生日期：1973年10月24日

籍贯：兴安省协强乡

学历：化学博士、大学有机化工-石油化工学士

越共第十四届中央委员；第十五、十六届国会代表



越共中央委员、农业与环境部部长 郑越雄

出生日期：1977年10月1日

籍贯：海防市宁江乡

学历：工商管理博士、农业经济学硕士、土地管理学学士、农业经济学学士。

越共第十三届中央候补委员、第十四届中央委员；第十六届国会代表。



越共中央委员、建设部部长 陈红明

出生日期：1967年11月4日

籍贯：河内市红山乡

学历：地基与地下工程技术科学博士；国防工程建设硕士；工兵技术指挥学士

越共十三届、十四届中央委员；第十五届、第十六届国会代表



越共中央委员、文化体育与旅游部部长 林氏芳清

出生日期：1967年7月26日

籍贯：宁平省嘉云乡

学历：法学硕士；法学士；历史学学士

越共第十二届、十三届、十四届中央委员；第十六届国会代表



越共中央委员、科学与技术部部长 武海军

出生日期：1974年8月1日

籍贯：宁平省嘉丰乡

学历：信息与通信技术博士、硕士；信息技术学学士

越共十三届、十四届中央委员；第十五届、第十六届国会代表



越共中央委员、教育与培训部部长 黄明山

出生日期：1969年9月25日

籍贯：兴安省米所乡

学历：副教授、自动化工程博士；电气工程学士；越共十四届中央委员；第十六届国会代表



越共中央委员、卫生部部长 陶红兰

出生日期：1971年7月23日

籍贯：海防市金城乡

学历：经济学硕士；经济、工商管理学学士

第十二届（候补委员），第十三届、第十四届中央委员；第十五届、第十六届国会代表



越共中央委员、民族与宗教部部长 阮廷康

出生日期：1967年5月23日

籍贯：北宁省顺城坊

学历：经济管理硕士

十二届、十三届、十四届共中央委员；第十五届国会代表



越共中央委员、国家银行行长 范德恩

出生日期：1970年2月1日

籍贯：乂安省金榜乡

学历：工商管理硕士；经济法学学士；金融—银行学学士；第十四届越共中央委员；第十五届国会代表



越共中央委员、政府监察总署总监察长 阮国团

出生日期：1975年8月26日

籍贯：宁平省庆乐乡

学历：犯罪学与刑事侦查博士；法学硕士；经济犯罪侦查专业大学；十三届、十四届中央委员；第十六届国会代表



越共中央委员、政府办公厅部长、主任 邓春峰

出生日期：1972年7月8日

籍贯：富寿省先吕乡

学历：经济学博士；工商管理学士；党的建设与国家政权建设学士；十三届、十四届中央委员；第十五届国会代表（完）