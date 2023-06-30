越南社会主义共和国和中华人民共和国联合新闻公报（全文）

28日晚，越南政府总理范明政和越南高级代表团已抵达河内，圆满结束于6月25日至28日对中国进行的正式访问和出席世界经济论坛第十四届新领军者年会之行。双方已发表了联合新闻公报。下面是越中联合新闻公报全文。

一、应中华人民共和国国务院总理李强邀请，越南社会主义共和国政府总理范明政于2023年6月25日至28日对中华人民共和国进行正式访问并出席在天津举行的第十四届夏季达沃斯论坛。

访问期间，范明政总理会见中共中央总书记、国家主席习近平，同国务院总理李强举行会谈，分别会见全国人大常委会委员长赵乐际、全国政协主席王沪宁。在友好、坦诚、互信的气氛中，双方相互通报各自党和国家情况，就新形势下进一步加强和深化越中全面战略合作及共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成一系列重要共识。范明政总理并赴河北省雄安新区考察。

二、双方一致认为，当前越中两党两国关系发展良好，两国全面战略合作取得务实成果。双方同意，继续落实好越共中央总书记阮富仲2022年访华期间共同发表的《关于进一步加强和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》，保持高层密切交往，加强党际、政府、越南国会与中国全国人大、越南祖国阵线与中国全国政协交往，在推进各自国家社会主义建设和探索各具特色的现代化事业进程中加强交流互鉴。发挥好越中双边合作指导委员会统筹协调作用，深化外交、国防、执法安全、经贸人文等重点领域交流合作。

三、双方强调，越南和中国山水相连、志同道合、命运与共，都致力于人民幸福与国家富强，致力于人类和平与发展的崇高事业。越南把中国视为中国周边外交的优先方向。越南把发展对华关系视为战略选择和头等优先。越方赞赏中方提出的人类命运共同体、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，双方将深入探讨落实上述倡议的具体举措。

四、双方同意积极推进两国发展战略对接，加快推进高质量共建“一带一路”合作，加强边境公路、铁路联通，打造多元、高效、强韧物流通道体系，保障边境口岸畅通，加快口岸开放升格和设施联通，推进智慧口岸合作，加快实现产业链供应链融合发展。加强国企交流互鉴，积极探讨加强双多边关键矿产领域合作。越方将继续为中国企业在越投资兴业营造良好营商环境。

五、双方同意加强两国地方特别是边境省（区）友好交流与互利合作，加强对两国人民特别是年轻一代的越中友好教育，办好越中青年友好会见、越中边民大联欢、越中人民论坛等友好交流活动。

六、双方将严格落实两党两国领导人达成的有关重要共识和《关于指导解决越中海上问题基本原则协议》，妥善管控海上分歧，加强海上合作，维护南海和平稳定。

双方同意继续推动全面有效落实《东海各方行为宣言》，在协商一致基础上，早日达成实质、有效、符合包括《联合国海洋法公约》在内国际法的“东海行为准则”。

七、越方一贯坚定奉行一个中国政策，重申台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对任何形式的“台独”分裂活动，不同台湾发展任何形式的官方关系。

八、双方主张，各国在平等和相互尊重的基础上就人权问题开展交流和合作，推动在人权领域加强国际对话与合作，坚决反对将人权问题政治化。

九、双方同意坚持真正的多边主义，共同维护国际公平正义，就国际地区重大问题加强对表，继续在联合国、亚太经合组织、中国—东盟、澜沧江—湄公河合作等国际和地区框架内加强协调配合和相互支持。实施好《区域全面经济伙伴关系协定》。在符合标准和程序的基础上，越方支持中方加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。

十、访问期间，两国总理见证签署市场监管、智慧口岸、海上低敏感领域等合作文件。

双方一致认为，范明政总理对中国的正式访问取得圆满成功，深化了越中全面战略合作伙伴关系，有利于地区乃至世界和平、稳定与发展。

范明政总理感谢中方给予的热情友好接待，诚挚邀请李强总理访问越南。李强总理愉快地接受了邀请。

2023年6月29日于北京 （完）