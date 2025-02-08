越南碳市场将于2029年正式运行

根据越南政府副总理陈红河刚批准关于成立和发展碳市场项目的第232号决定（232/QĐ-TTg），越南碳市场将分为2025~2028年试点和自2029年起正式运营两个阶段。

根据该决定，河内证券交易所建设并提供碳交易服务，越南证券登记结算公司提供存管和交易支付服务。碳交易服务的供应要满足由自然资源与环境部同有关部门联合制定有关市场管理和技术标准的要求。

根据该项目，越南碳市场是根据法律法规、实际情况、国家发展方向和越南所参与的各项国际条约而建立的。

碳市场按照集中模式发展，在国家严格管理和监督下按市场原则运营。

发展碳市场有助于实现国家自主贡献（NDC）中所提出有关减少温室气体排放的目标，提高越南企业在国内和国际市场上的竞争力，发展低碳经济，积极主动应对气候变化，力争2050年实现净零排放目标。

根据碳市场建立和发展项目，碳市场的产品包括碳配额和碳信用。参与碳市场的主体包括“必须进行温室气体盘查并获得温室气体排放限额的领域和机构清单”上的机构和其他合法组织和个人。

该项目明确指出，碳市场交易将在碳交易所集中进行。国家碳配额和碳信用登记制度由自然资源与环境部建立和运营。

具体的是，自然资源与环境部主持，有关部门配合，组织运行碳市场，确保该市场不自由发展，造成国家资源流失，影响国家安全和社会秩序。

该项目提出了5项任务和措施，包括有关碳市场产品、碳交易市场的参与主体、国家登记系统和碳排放交易所、碳市场运营、提高认识和促进能力建设的任务和措施。（完）