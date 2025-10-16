越南研究扩大参与联合国维和行动的5种分队

10月16日，越南国防部在河内举行会议，总结3号工兵队和6号2级野战医院在联合国特派团的工作任期。越共中央委员、国防部副部长黄春战上将主持会议。



2024年9月，越南派出由63名军人组成的6号2级野战医院赴南苏丹特派团（UNMISS），以及由184名军人组成的3号工兵队赴阿卜耶伊特派团（UNISFA）执行维和任务。



经过一年工作，两支分队已圆满完成任务，安全返回祖国，受到联合国和国际友人的高度评价。



黄春战对两支部队出色完成任务予以表扬，认为这标志着越南维和行动的重要成果。他表示，国防部正研究并建议扩大5种类型的分队，包括：机步分队、通信部队、军警分队或军事监察分队、机场保障分队以及多功能运输直升机分队。

黄春战要求各单位进一步发扬责任精神和实战经验，传播越南“蓝盔战士”专业、纪律和友善的形象。越南维和局需与有关单位密切协作，在训练、物资保障等方面做好工作，及时掌握联合国和各特派团的最新动态，为中央军委和国防部提出参谋意见。



在任期内，3号工兵队改造升级300多公里道路，宽度达20至24米；建成两座大型厂房，比计划提前3个月完工；应用K-31固化技术处理机场路面2.7万多平方米，工程质量和创新成果均获特派团高度赞扬。



6号2级野战医院共接诊治疗联合国工作人员和当地居民2650人次，完成6585次物理治疗，成功实施多例复杂手术，获特派团指挥官及分区司令致信表扬。该医院还主动防控疟疾、猴痘、霍乱等传染病，充分展示了越南医学在联合国维和行动中的专业水平与国际信誉。（完）