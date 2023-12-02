越南着力提高半导体产业人力资源数量和质量

几年来，越南已制定关于人力资源培训的多项政策，以满足半导体产业的人力资源需求。目前，半导体被确定为越南颇具潜力的行业，可为越南经济快速可持续发展注入大动力。越南政府将高科技领域，特别是半导体产业确定为突破性领域之一，为越南企业更深入地参与全球价值链提供机会。越南政府将电子集成电路（半导体）产业确定为越南9大国家重点产业之一。 半导体芯片产业的产品开发将有助于将科技成果转化为高附加值的商品。

据Technavio公司的报告显示，越南半导体市场规模预计在2021~2025年期间将达到16.5亿美元，年均增长率约为6.5%。随着半导体产业的投资增加，越南有潜力成为世界许多大国在该领域的合作伙伴。

越南国际材料科学培训学院副教授阮文规表示，据国际报告显示，越南在芯片和微电路设计和制造领域缺乏高素质人力资源。这会影响到大型投资者在越南建厂和扩大生产规模的计划。如果不及时提出解决方案，半导体产业的人力资源将跟不上该产业的发展。

目前，半导体产业是增长速度最快的产业之一，该产业对劳动力的需求不断增加。据越南信息与传媒部的估计，越南信息技术和数字化产业年均人力资源需求量约为15万名工程师，但目前仅满足市场需求的40-50%。其中，半导体产业的年均人力资源需求为5000至10000名工程师，但满足市场需求的不到20%。

越南信息传媒部计划向政府提交有关半导体工业发展的国家战略。《战略》目标是在促进半导体产业生态系统，吸引对半导体产业的外国直接投资资金，优先投资于具有高价值的环节。

越南微芯片社区组管理员阮青安先生强调了设计工程师在芯片制造产业中的重要性，并认为如果越南大力推进设计工程师团队建设，在5~10年内一定会取得良好成果。 国家需要将最高公共投资资源集中用于培训；为登记学习微芯片相关课程的学生提供优惠的学费政策，增加对该专业教师的补贴。

据越南国家科学技术信息门户的数据显示，越南目前拥有超过5570名芯片设计工程师。

为了快速增加半导体产业的工程师毕业生数量，越南教育与培训部副部长黄明山建议将电子、电气工程、自动化、机电等专业的学生转入半导体专业培训，将半导体产业年均毕业生提升至达3000至4000人的目标。此外，对与半导体类似专业毕业的工程师进行培训也是增加半导体产业人力资源的方法之一，每年可向市场提供5000至6000名工程师。（完）