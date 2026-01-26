越南着力推动国际合作，保障核安全与核安保

越南辐射与核安全局在近日与核能机构（NEA）举行的会议上表示希望借鉴NEA成员国在建立和维护核安全管理体系方面的经验。潜在合作领域包括参与相关工作组、开展联合安全评估、举办技术研讨会以及围绕核电站全生命周期安全管理的培训项目。与NEA的合作有助于提升国家管理能力，并进一步巩固地区和全球核安全标准。



与此同时，越南辐射与核安全局继续与国际原子能机构（IAEA）保持密切协作，推进越南核电基础设施的发展进程。在双边合作框架内，越南正逐步完善法律和监管框架，加强投资方和监管机构能力建设，做好技术、财务和环境等相关文件准备，同时推进人力资源发展和国家协调机制建设。



越南始终将核安全、核安保及核不扩散置于最高优先位置，并将其贯穿于核电发展计划的全部政策制定和实施过程之中。同时，越南持续更新有关核安全公约的国家报告，研究提出加入1997年《维也纳核损害赔偿公约》的建议，并推动按照国际通行做法加强核安全管理能力方面的国际合作。



在越南，核能和平利用在医疗、教育、工业、农业和科研等领域的成效十分显著。因此，越南科学与技术部国际合作司代表强调，越南始终与国际原子能机构（IAEA）及各国际伙伴保持密切合作，以有效履行《不扩散核武器条约》（NPT），同时逐步将国际标准和良好实践内化并应用于核安全、核安保、核查监督以及核能和平利用等国家管理工作中。（完）