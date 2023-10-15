越南着力开发清真旅游市场

穆斯林人口众多，清真旅游（穆斯林客源市场）对于包括越南在内的世界旅游业来说是潜在巨大的市场。为了充分开发这个“金矿”，越南旅游业一直实施吸引穆斯林游客的措施。

清真旅游潜力巨大

根据全球穆斯林旅游指数，穆斯林清真旅游市场潜力巨大， 穆斯林人口21亿人（占全球人口23%）。国际穆斯林游客人数从 2013 年的 1.08 亿人增至 2019 年的 1.6 亿人次。预计到2030年，该市场对旅游的支出年均约达3411亿美元。

据越南文化体育旅游部国家旅游局的评价，清真旅游市场集中在东南亚、南亚和南太平洋等地区。沙特阿拉伯、阿联酋、印度、印度尼西亚、马来西亚和土耳其是穆斯林人口比例较多的国家。多年来，穆斯林国家赴越南的游客量大幅增加，其中，印度客源市场增长强劲（2023年9月较去年同期增长了240%）。来自印度尼西亚和新加坡等东南亚其他国家的游客量也在猛增。 越南国家旅游局副局长何文超表示，清真市场为越南旅游业带来了许多机遇，是越南旅游业突破性发展的“金矿”。

认识到清真市场的潜力，从2022年至今，越南在中东和南亚等地区举行了许多旅游促进会，以有效吸引穆斯林游客。广宁省、岘港市、广南省和坚江省制定来自印度、马来西亚和新加坡等国家穆斯林游客的接待计划。

其中，越南将印度视为需要加强旅游推介和吸引游客的潜在市场。

为接待穆斯林游客做好准备

越南旅游协会主席武世平认为，越南服务于穆斯林游客的基础设施仍然有限。为了有效开发这一潜在市场，各地方开展服务培训计划，各家餐馆和住宿场所应设有专门为穆斯林游客提供服务的专用餐区。

国家旅游局局长阮重庆认为，除了继续开发来自马来西亚、印度尼西亚、新加坡和印度等穆斯林客源市场，各企业应注重开拓中东市场。为了征服这一苛刻的客源市场，各地方需要注重在公共区域、餐馆、酒店和娱乐场所建设专门为穆斯林游客的祈祷场所，推出获得清真认证的食品和消费品。

河内旅游局局长邓香江表示，目前，诸多酒店和餐厅除了为欧洲和亚洲游客提供菜单外，还为穆斯林游客提供单独的菜单。河内旅游局指示各旅游场所今后大力开发穆斯林游客的友好服务模式，对员工队伍进行培训，更加注重在清真市场加强宣传与推介工作。（完）