越南着力开发创意旅游 提升目的地价值

凭借通过各旅游目的地独特体验活动来激发游客创造力的优势，创意旅游不仅成为一种新趋势，而且是提升越南旅游业的吸引力、保护文化遗产并推动越南旅游业可持续发展的战略方向。

从资源开发走向价值创造

越南拥有丰富的自然资源和人文景观，各类物质和非物质文化遗产遍布全国，具备发展创意旅游的显著优势。从精巧的设计艺术与手工艺，到独具特色的表演艺术、音乐、绘画和饮食文化，都可转化为富有创意的体验型产品。

近年来，部分目的地大力推动创意旅游发展，竞争力显著提升。例如，河内拥有千年历史的唐林古村通过漆艺制作、稻草手作及农事体验等活动吸引游客眼球。

同样，游客到访河内的钵场陶艺村或广富球制香村时可亲手参与制陶、制香活动，深度体验当地文化。

此外，会安（岘港市）也被视为创意旅游的典型目的地，成功开发了传统手工艺村和民间艺术等体验模式。

打造创意旅游生态系统

《至2030年越南旅游发展战略》明确提出，着力发展文化旅游，将旅游发展与保护与弘扬文化遗产价值和民族文化特色相结合。

越南政府总理2025年11月批准的《至2030年越南文化产业发展战略，展望2045年》提出打造具有地域特色、差异化和个性化的文化旅游产品，提升游客体验价值，这是推动创意旅游发展的方向。

越南国家旅游局专家杜锦诗认为，须创建国家创意旅游发展法律框架，其中包括认可和表彰创意旅游目的地的标准和程序；建立优惠机制，为创意旅游的初创企业提供财政和税收支持；并将可持续创新内容纳入旅游系统规划，以确保文化、创意产业和旅游业之间的协同统一。（完）